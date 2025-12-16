昭和を代表する国民的歌手・美空ひばりさんの姿や歌声を最新ＡＩ技術で再現した「バーチャル美空ひばり」が、ＢＳ日テレの開局２５周年の大型特番「令和に甦（よみがえ）る美空ひばり 〜今日の我に明日は勝つ〜」（来年１月７、８日）に登場する。 バーチャルひばりは特番の冒頭で、ひばりさんにとってゆかりの深い新宿コマ劇場があった新宿・歌舞伎町から登場。コマ劇場があった場所に新しいビルが建ち、その屋上にゴジラがいることに驚きつつ、長男でひばりプロダクション社長の加藤和也に、かつてのコマ劇場での思い出を語る。

１月７日放送の第一夜では、ひばりさんをリスペクトしているという新しい学校のリーダーズが登場。昭和のキャバレー風のステージで、ヒット曲「真赤な太陽」をバーチャルひばりとコラボレーションする。

さらに、バーチャルひばりは新しい学校のリーダーズの４人と一緒にドローン撮影にも挑戦。ＢＳ日テレの公式ＹｏｕＴｕｂｅでは、その映像の一部を配信。バーチャル美空ひばりの姿が初めて公開された。時空を超えた共演にＳＵＺＵＫＡは「すごく光栄な気持ちで胸いっぱいでした。大好きなリスペクトしている美空ひばりさんとこういう形でコラボレーションさせていただけるということが、本当に奇跡のようでうれしゅうですね。本当にありがとうございます」と感無量だ。

第二夜では、市川由紀乃と三山ひろし、「ひばり博士ちゃん」として知られる梅谷心愛の３人が、バーチャルひばりと「川の流れのようのに」を歌唱。特番では、バッシング、さらに貴重なアーカイブ映像とともに波乱万丈な歌手人生を振り返る。闘病生活中に書いた日記をバーチャルひばりが朗読し、市川や三山もその内容に涙した。

【ひばりプロダクション・加藤和也社長コメント】

この度、私たちひばりプロダクションは、ＢＳ日テレ様による「ＡＩ 技術で美空ひばりを甦らせるチャレンジ」に賛同し、約１年にわたり制作・監修に携わって参りました。

今回のプロジェクトへの参加を決めたのは、ＢＳ日テレ様の熱意と、私たちも以前から注目してきた“今できる限り最高レベルの技術”をご提案いただいたことでした。

とはいえ、どれほど最新の技術を用いても、「美空ひばり」を再現することは容易ではなく、ご覧になる皆さまの中には、戸惑いやご不快な思いを抱かれる方もいらっしゃるかもしれません。

もしお気づきの点やご意見がございましたら、ひばりプロダクションの公式ＬＩＮＥにお寄せいただければ幸いでございます。

皆さまからいただくお声は、今後ＡＩによる美空ひばりをより良くしていくための大切な道しるべとなり、ひばりの“芸と人”が時空を超えて多くの方に届きますよう真摯（しんし）に取り組んでまいります。

その第一歩としてこの度の番組はタイトルにもあるように、美空ひばりの生き方を振り返り、また夢のコラボレーションも実現しております。

どうか来年１月７・８日放送の「令和に甦る美空ひばり〜今日の我に明日は勝つ〜」是非ご覧ください。

【制作チームコメント】

この度、私たちは番組において、ＡＩ技術を活用した「バーチャル美空ひばり」を起用させていただく運びとなりました。

本プロジェクトは、１年以上にわたり、ひばりプロダクション様にご賛同いただき、さらにはタッグを組み、私たち制作チームと一体となって企画・推進してきたものです。

最先端のＡＩ技術によってこの映像化を実現いたしましたが、当時の『美空ひばり』の再現については、現在の技術ではまだ及ばない点はございます。

しかし、私たちは、新しいエンターテインメントを創出するという強い思いのもと、コメント、表情、動作など、あらゆる要素に対し最大限の努力と深い敬意をもって再現に取り組みました。

皆様には、この未来に向けた取り組みを温かい目で見守り、応援いただけますと幸いです。