創立60周年記念イベント！クエストグループ「ISシンポジウム」

クエスト、エヌ・ケイ、セプトの3社は、クエストグループ従業員を対象とした「ISシンポジウム」を開催。

創立60周年を記念し、東京都内のイベントホールにて実施されました。

クエストグループ「ISシンポジウム」

開催場所：東京都内のイベントホール

主催：株式会社クエスト、株式会社エヌ・ケイ、株式会社セプト

クエストグループにおける最大級の全社イベントとして、2012年より開催されている「ISシンポジウム」。

従業員の技術力向上および交流促進を目的に、部門を超えたナレッジ共有の場として定着しています。

今年は創立60周年の節目にあたり、株式会社セプトがグループに加わったことを記念した特別企画も実施されました。

グループ全体の連携を強化し、価値創造を目指す企業の姿勢を体現するイベントです。

創立60周年記念特別企画

第1部では、外部講師によるセミナー講演や、社員による最新技術を活用した業務効率化のプレゼンテーションを実施。

特別企画として、グループ3社の社長と代表社員によるパネルディスカッションが行われました。

それぞれの視点から自身の役割や働き方、グループの未来について意見を交換。

参加者は熱心に耳を傾け、今後の展望を共有する貴重な機会となりました。

第2部「ありがとうフェス」と社内交流

第2部では、「ITの未来は『ありがとう』の中にある -ARIGATOU-」のスローガンのもと、社内企画「ありがとうフェス」の結果発表を実施。

感謝の気持ちをサンクスポイントで伝え合うこの企画の上位獲得者を表彰し、会場を盛り上げました。

参加型ゲームや屋台ブースでの飲食を通じて、普段は接点の少ない社員同士が積極的に交流。

「相手を思い、敬意を持ち、心を尽くす姿勢」を大切にするグループの文化が感じられる時間となりました。

創立60周年を機に、さらなる成長と結束を目指すクエストグループ。

3社合同で開催された「ISシンポジウム」のレポートでした。

