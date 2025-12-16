4L丹波栗をまるごと使用！中島大祥堂「まるごと丹波栗入り蜜芋プリン」

中島大祥堂から、オンラインショップ限定となる新作スイーツ「まるごと丹波栗入り蜜芋プリン」が登場。

2025年12月12日(金)より、1日10箱の数量限定で販売されています。

中島大祥堂「まるごと丹波栗入り蜜芋プリン」

発売日：2025年12月12日(金)

価格：3,240円(税込)

内容量：3個入り

販売場所：中島大祥堂オンラインショップ

販売数量：1日10箱限定

丹波の実り豊かな素材にこだわる中島大祥堂から、特別感あふれるお取り寄せスイーツがラインナップ。

紅はるかを贅沢に使った濃厚な蜜芋プリンに、4Lサイズの大粒丹波栗をまるごと一粒閉じ込めた一品。

製造できる数量に限りがあるため、1日10箱限定での展開です。

希少な4Lサイズの特大丹波栗

使用されているのは、収穫された丹波栗のうちわずか2％ほどしか採れないという希少な4Lサイズ。

「栗の王様」とも呼ばれる丹波栗特有の「大粒」「風味豊かな甘さ」「ほくほくとした食感」を存分に堪能できます。

手間のかかる栽培工程と厳しい選別基準を経て選び抜かれた、特別な一粒です。

熟成紅はるかの濃厚蜜芋プリン

プリンのベースとなるのは、強い甘みとしっとり滑らかな口あたりが特徴の「紅はるか」。

収穫後約2カ月間じっくりと熟成させ、でんぷんを糖へ変化させることで、蜜のようなコクを引き出しています。

丁寧に裏ごししたペーストを約25％配合し、ねっとりと濃厚でありながら優しい甘みが広がる仕上がり。

大粒の丹波栗が持つ食感と、紅はるかの濃密な甘さが重なり合う至福のハーモニーを楽しめます。

1日10箱の限定販売

素材と製法にこだわった贅沢仕立てのため、1日に販売できるのは10箱のみ。

自分へのご褒美としてはもちろん、大切な人への贈り物としても重宝する特別仕様です。

中島大祥堂について

丹波の風土が育んだ栗・黒豆・大納言小豆などの食材を丁寧に活かす菓子ブランド、中島大祥堂。

兵庫県丹波市の「丹波本店」を旗艦店とし、四季折々の景色に寄り添う素朴で上質な美味しさを届けています。

大粒の丹波栗と濃厚な蜜芋プリンが織りなす、贅沢な味わい。

中島大祥堂「まるごと丹波栗入り蜜芋プリン」の紹介でした。

