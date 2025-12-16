将棋の福間香奈女流六冠（３３）が女流タイトル戦の対局規定を見直すよう要望していることを受け、日本将棋連盟は１６日、出産予定日の前後計１４週間と日程が重なると出場できないとした規定を削除し、妊娠・出産が対局日の変更事由にあたると明記したと発表した。

日程調整が困難な場合は対局者を変更した上で、出場できない対局者への代替措置を講じるという。

同連盟によると、１４週の規定は、母子の安全を最優先として労働基準法を参考に定めたもので、可能な限り対局日の調整を行うことになっていた。だが、一部の女流棋士らには機械的に対局者が変更になると誤解される説明をしていたという。そのような運用は女性の妊娠・出産を自己で決定する権利を著しく害するものだと深く反省し、再発防止に取り組んでいく、とした。

今後、外部の有識者らによる「公式戦番勝負対局規定検討委員会（仮称）」を設立。同委員会が、具体的な代替措置などを検討し、来年４月末に最終的な答申案の提出を目指す。

同連盟の清水市代会長（５６）は「ファンの皆様、関係者の皆様にご心配とご不安をおかけいたしましたことを、深くお詫（わ）び申し上げます」と謝罪するコメントを出した。