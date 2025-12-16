¡Ö¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤¬¥Ô¥¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×³¤³°1Ç¯ÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍMF¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¤ò´°Á´¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤Ê¤¤¡×¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¡õ¥Õ¥¡¥¦¥ëÍ¶È¯¤ÎÀäÉÊ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó 2¡Ý2 ¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12·î15Æü¡¿¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¤ò´°Éõ¤·¤¿ÀäÉÊ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÎMFÀî粼ñ¥ÂÀ¤¬¡¢¿×Â®¤«¤ÄÅª³Î¤ÊÂÐ±þ¤Ç¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£´°àú¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¡¢Áê¼êÁª¼ê¤Ï²×Î©¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö12·î15Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè14Àá¤Ç¡¢ºÇ²¼°Ì¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¼ó°Ì¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî³¤½®¤ÈÀî粼¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎDF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿°ìÀï¤Ï2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î40Ê¬¡¢³¤³°1Ç¯ÌÜ¤Î24ºÐ¤¬¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¼éÈ÷ÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¡£º¸±¦¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ëÃæ¡¢°ËÆ£¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¤ÎMF¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤ë¤È¡¢Àî粼¤¬ÁÇÁá¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤¬¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë°ìµ¤¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë¤È¡¢±¦Â¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥¯¥ë¡£¤³¤ì¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¤·¤Æ´¢¤ê¼è¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿ÈÂÎ¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥ë¥¡¼¥×¤ò»î¤ß¤ë¤È¡¢¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤Ë¸å¤í¤«¤é¿ÈÂÎ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶È¯¤µ¤»¤¿¡£¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤Ï´éÌÌ¤ËÀî粼¤ÎÆ¬¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´°Á´¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÊ°¤ê¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²òÀâ¡¦ÂÀÅÄ¹¨²ð»á¤Ï¡Ö¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¾Î»¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬ËÜ¿¦¤Ê¤¬¤é±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤êÀÚ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ÎÉôÊ¬¤È¡¢¤â¤Ã¤È¹¶·âÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬¸«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤âÉð´ï¤¬°ì¤ÄÁý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡Ê¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡Ë¤«¤Ê¤êÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¤òÉõ¤¸¤¿¼éÈ÷¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Îkawasaki¡×¡Ö¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤ò´°Éõ¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÀî粼¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Çº£¤Þ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤¬¥Ô¥¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¥Ë¥ã¥Ö¥ê¡×¡Ö²¿¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë