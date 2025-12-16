AIÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡¡¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤È¥³¥é¥Ü¡¡BSÆü¥Æ¥ì¤ÇÍèÇ¯£±·îÊüÁ÷
BSÆü¥Æ¥ì¤¬³«¶É25¼þÇ¯µÇ°¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÎáÏÂ¤Ëá´¤ëÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡Áº£Æü¤Î²æ¤ËÌÀÆü¤Ï¾¡¤Ä¡Á¡×¤òÍèÇ¯1·î7¡¢8¤ÎÎ¾Æü¸á¸å8»þ¤«¤éÊüÁ÷¤·¡¢ºÇ¿·AIµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡×¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¡£
1·î7ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè1Ìë¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤¬¡Ö¿¿ÀÖ¤ÊÂÀÍÛ¡×¤ò¥³¥é¥Ü²Î¾§¤¹¤ë¡£SUZUKA¡Ê24¡Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ê¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤È¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£
8Æü¤ÎÂè2Ìë¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»ÔÀîÍ³µªÇµ¤È»°»³¤Ò¤í¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤Ò¤Ð¤ê¤Î»àµî¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È¤Ò¤Ð¤êÇî»Î¡É¤³¤ÈÇßÃ«¿´°¦¤Î3¿Í¤¬¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ò¤Ð¤ê¤È¡ÖÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ò²Î¤¦¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê²Î¼ê¿ÍÀ¸¤ÎÎ¢¤ÇºÃÀÞ¤äº¤Æñ¤ÈÀï¤¤Â³¤±¤¿²ÎÉ±¤ÎÇÈßÑ¡Ê¤Ï¤é¤ó¡ËËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤ò¡¢Åö»þ¤Îµ®½Å±ÇÁü¤ä¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤é¤Î¾Ú¸À¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Æ®ÉÂÀ¸³èÃæ¤Ë½ñ¤¤¤¿Æüµ¤ò¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ò¤Ð¤ê¤¬Ï¯ÆÉ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÄ¹ÃË¤Ç¡¢¤Ò¤Ð¤ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÆ£ÏÂÌé¼ÒÄ¹¡Ê54¡Ë¤Ï¡ÖÌó1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ©ºî¡¦´Æ½¤¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖAIÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Êì¤Î¡È·Ý¤È¿Í¡É¤¬»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ÎÂè1Êâ¤È¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈÆâ¤ÇÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
BSÆü¥Æ¥ì¤Ç¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡ÖÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤êÆÃÊÌÈÖÁÈ¡×¤ò3½µÏ¢Â³¤Ç·×6²óÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¢§12·î24Æü¸á¸å7»þ¡Ö²ÎÍØ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÆÃÊÌÈÇ¡¡Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
¢§12·î25Æü¸á¸å7»þ¡ÖÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡¡ÉÔ»àÄ»¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¡in¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡×
¢§26Ç¯1·î1Æü¸á¸å8»þ¡Ö·ÝÇ½À¸³è35¼þÇ¯µÇ°¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡¡Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤êÉðÆ»´Û¥é¥¤¥ô¡×
¢§1·î2Æü¸á¸å7»þ¡Ö²ÎÍØ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÆÃÊÌÈÇ¡¡Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡õÅçÁÒÀéÂå»Ò2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
¢§1·î7Æü¸á¸å8»þ¡ÖÎáÏÂ¤Ëá´¤ëÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡Áº£Æü¤Î²æ¤ËÌÀÆü¤Ï¾¡¤Ä¡ÁÂè°ìÌë¡×
¢§1·î8Æü¸á¸å8»þ¡ÖÎáÏÂ¤Ëá´¤ëÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡Áº£Æü¤Î²æ¤ËÌÀÆü¤Ï¾¡¤Ä¡ÁÂèÆóÌë¡×