愛犬専用のスペースがついた電動バイクに試乗していたという柴犬さん。飼い主さんとショップ店員さんが話している間に、まさかの表情を浮かべていて…。

思わずクスッと笑えるその光景は記事執筆時点で62万回を超えて表示されており、3.7万件のいいねが寄せられています。

【写真：『犬と乗れる電動バイク』に試乗する柴犬→人間味が溢れている『まさかの表情』】

愛犬と乗れる電動バイクに試乗する柴犬

Xアカウント『@shibaluna324』に投稿されたのは、柴犬「るな」ちゃんのお姿。

この日、飼い主さんはバイクショップに行き、るなちゃんが同乗できるスペースが付いている電動バイクを見ていたのだそう。

もはや人間…？まさかの表情に反響

バイクには箱状の愛犬用スペースが設置されており、るなちゃんは試乗してみることになったといいます。

ちょこんと専用スペースに座り、お行儀良くしていたというるなちゃん。バイクを挟むようにして会話をしていたという飼い主さんとショップ店員さん、すると…。

『あのー、私ここにいていいんですよね…』と言わんばかりの表情で、チラリと視線を巡らせたというるなちゃん。

一緒に説明を聞いていたものの…手持ち無沙汰で気まずくなってしまったかのような、人間味に溢れたその表情は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「顔ｗｗｗ」「めちゃくちゃ可愛い」「癒やされます」「マニアックな話聞かされてるんだろうな笑」「困ってる？ｗ」「ジャストサイズ！」など多くのコメントが寄せられています。

超甘えん坊で表情豊かな女の子の日常

2022年3月24日生まれのるなちゃんは、とっても甘えん坊で天真爛漫な女の子。とにかく家族と一緒に過ごす時間が大好きで、さまざまな場所へお出かけを楽しんでいるそう。

今回、試乗した電動バイクでドライブを楽しむ日もそう遠くないのかも…しれませんね！

写真・動画提供：Xアカウント「@shibaluna324」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。