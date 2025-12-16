おじさん愛が溢れるわんこの姿が反響を呼んでいます。

エリーちゃんの推し活

TikTokアカウント「elliemacho」の投稿主さんは、愛犬の『エリー』ちゃんの日常を紹介しています。エリーちゃんは、ポメラニアンとマルチーズのMIXとのこと。とっても人懐こいわんこなのだそうです。

エリーちゃんにとって、とりわけ特別な存在がいるといいます。それは、近くの駐車場の管理をしているおじさん。おじさんは犬が大好きで、通りがかるたびに声をかけてなでてくれるのだとか。

毎日のように、おじさんに会いたくてリードを引っ張るエリーちゃん…。エリーちゃんにとって、おじさんは『推し』の相手なのでした。

全身で好きアピール

とはいえ、おじさんは基本的にいつでも仕事中。会いたくても会えないことも多いといいます。おじさんに会えない日が続いたある日、エリーちゃんがおじさんの仕事場まで行ってみると…。

なんと、中からおじさんが顔を出してくれたのです。さらに、おじさんはエリーちゃんに挨拶するため外まで出て来てくれたそう。やっと会えた喜びが爆発して、エリーちゃんは大はしゃぎ！おじさんにぴょんぴょん飛びついて、大好きな気持ちをアピールしたといいます。

一方、おじさんもエリーちゃんに会えて嬉しかった模様。ニコニコと笑顔を浮かべながら、エリーちゃんをなでてくれたそうです♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「会えんかった間のことめちゃくちゃ早口で全部話してそう」「仕事に行く楽しみができてモチベ上がるでしょうね」「私も推しのおばさんになりたい」など沢山の反響がありました。

会えない日も諦められない

別の日には、おじさんに会えなかったときのエリーちゃんの様子も紹介されていました。おじさんの仕事場に着くと、右往左往しながらその姿を探すエリーちゃん。しかしこの日はもう帰宅してしまっていたようです。

仕方なく帰路についたものの、エリーちゃんはなかなか諦めることができません。暗くなるまで待ち続け、何度も後ろを見ながら引きずられるようにして家に帰ったのだとか。

おじさんへの愛が止まらないエリーちゃんに、ホッコリしてしまう一幕でした。

