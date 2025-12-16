Ý¯ºä46¡¢¿·¶Ê¡ÖWhat¡Çs ¡ÈKAZOKU¡É?¡×¤¬¥¢¥Ë¥á¡ØÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡ÙÂè2´üOP¥Æー¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ
¡¡Ý¯ºä46¤Î¿·¶Ê¡ÖWhat¡Çs ¡ÈKAZOKU¡É?¡×¤¬¡¢2026Ç¯4·î¥¹¥¿ー¥È¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡ÙÂè2´ü¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ÇµÌÚºä46¡¦Ý¯ºä46¡¦Æü¸þºä46¡Ø¿·»²¼Ô¡Ù¤«¤é¸«¤¨¤¿²ÄÇ½À¡¡ÂçÌî°¦¼Â¡¢»³Àî±§°á¡Ä¡ÄÃíÌÜ¥á¥ó¥Ðー6¿ÍÁí³ç¡Ë
¡¡2024Ç¯4·î¤«¤é10·î¤ËÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ËÜ¥¢¥Ë¥á¡£½é¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ëÝ¯ºä46¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸¡Èºù¡É¤¬ÉÕ¤¯¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢Ý¯ºä46¤Î³Ú¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡ØÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡Ù¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò·Ò¤²¤ë²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÝ¯ºä46¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡ÙÂè2´ü¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Ì´¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¡ÖWhat¡Çs ¡ÈKAZOKU¡É?¡×¤Ï¡¢¡È²ÈÂ²¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢å«¤ä²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¡Èºù¡É¤¬ÉÕ¤¯¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢Ý¯ºä46¤Î³Ú¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡ØÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡Ù¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò·Ò¤²¤ë²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
Ý¯ºä46
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë