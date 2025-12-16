KDDIとauペイメントは、Amazon.co.jpで「au PAY（ネット支払い）」が利用できるようになったと発表した。導入記念として、10％ポイント還元や1000ポイントが当たるキャンペーンを開催する。

Amazon.co.jpで利用できるのは、au PAY残高のうち「au PAY マネー」のみ。「au PAY マネー」の利用には本人確認が必要。

利用方法

Amazon.co.jpで利用できるau PAYマネーは、本人確認済みユーザーが銀行口座やATMなど対象の方法でチャージできる。

Amazon.co.jpで連携することで、支払い方法に「au PAY（ネット支払い）」を追加できる。

導入記念キャンペーン

導入記念キャンペーンの第1弾として、12月19日～26日にAmazon.co.jpでau PAY（ネット支払い）を1回200円以上利用すると、全員に最大10％のPontaポイントが還元される。還元上限は1au IDあたり500ポイント。

また、2026年1月3日～12日は第2弾として、1000Pontaポイントが1万5000名に当たる抽選を実施する。こちらもAmazon.co.jpでau PAY（ネット支払い）を1回200円以上利用することが条件となる。