九州電力系「QTモバイル」で6カ月間月額最大1650円を割り引くキャンペーン

QTnetは、MVNOサービス「QTmobile（QTモバイル）」で、対象プランの月額料金を6カ月間割り引く「超（グレイト）ギガ割キャンペーン」を実施している。期間は2026年5月11日まで。

期間中、「データ+通話」コースの6GBプラン（月額1760円）と10GBプラン（同1980円）、30GBプラン（同2860円）を新規契約（他社からの乗り換え含む）すると、最大6カ月間、月額料金が最大1650円割り引かれる。

割引額は、プランによって異なる。6GBプランの割引額は770円、10GBプランは880円、30GBプランは1650円。たとえば、九州電力とのセット割引（九電まとめて割、月額110円割引）や光回線割引（BBIQセット割、月額220円割引）と今回のキャンペーンを利用すると、6カ月間の月額料金は6GBが660円、10GBが770円、30GBが880円となる。

申し込み時に対象プランを契約するユーザーが対象。割引期間の途中で対象外プランへ変更した場合や、当初は対象外プランで契約し、期間中に対象プランへ変更した場合も、割引は適用されない。