ドジャースの主力ではないからこそ？　キム・ヘソンが熱望するWBC出場は「可能な状況になっている」と専門メディア

ドジャースのキム・ヘソンが、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に韓国代表として出場を熱望していることについて、専門メディア『Dodgers Nation』は「可能な状況になっている」と伝えている。

現地時間12月15日までに、同メディアは「ドジャースのキム・ヘソンがWBC韓国代表入りを熱望」と題した記事を掲載。冒頭に「ポストシーズンで出番が多くなかったことから、来春のWBC韓国代表としての出場が可能な状況になっている」と断じた。

今季のキム・ヘソンは開幕こそマイナーだったが、5月上旬にメジャー昇格。シュアなバッティングで、打率は一時4割を超えた。ところが、左肩の故障で7月下旬に負傷者リスト入り。9月に復帰後は打撃不振が続き、出場機会が限られた。

ポストシーズンでの出場は、代走と守備固めの2度のみ。ただ、フィリーズとの地区シリーズ第4戦ではサヨナラのホームを踏み、ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦では、世界一の瞬間を二塁の守備で迎えた。

WBC出場が「可能な状況になっている」というのは、消耗度の少なさを指しているとみられる。そして、キム・ヘソン自身は母国の韓国メディアに対して「球団が許可し、代表に選ばれれば、必ず参加したい」「ナショナルチームに入るのは、すべての選手の夢。僕も例外ではない」と答えているという。