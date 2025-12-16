宮城県で最大震度3の地震 宮城県・登米市、涌谷町、石巻市
16日午前11時45分ごろ、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ100km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、宮城県の登米市と涌谷町、それに石巻市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□宮城県
登米市 涌谷町 石巻市
■震度2
□宮城県
気仙沼市 栗原市 大崎市
色麻町 宮城加美町 宮城美里町
南三陸町 仙台青葉区 仙台宮城野区
仙台泉区 東松島市 富谷市
松島町 大郷町 大衡村
名取市 角田市 岩沼市
柴田町 宮城川崎町 亘理町
階上町
□岩手県
宮古市 山田町 大船渡市
釜石市 住田町 大槌町
北上市 遠野市 一関市
奥州市 平泉町
■震度1
□宮城県
仙台若林区 仙台太白区 塩竈市
多賀城市 七ヶ浜町 利府町
大和町 女川町 蔵王町
大河原町 村田町 山元町
□青森県
八戸市 青森南部町
□岩手県
久慈市 普代村 陸前高田市
花巻市 西和賀町 金ケ崎町
盛岡市 八幡平市 葛巻町
矢巾町
□秋田県
大仙市
□山形県
天童市 東根市 尾花沢市
中山町 米沢市
□福島県
福島市 二本松市 田村市
福島伊達市 国見町 川俣町
いわき市 相馬市 南相馬市
楢葉町 川内村 大熊町
双葉町 浪江町 新地町
飯舘村
□茨城県
日立市
