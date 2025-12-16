TBS NEWS DIG Powered by JNN

16日午前11時45分ごろ、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ100km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、宮城県の登米市と涌谷町、それに石巻市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□宮城県
登米市　涌谷町　石巻市

■震度2
□宮城県
気仙沼市　栗原市　大崎市
色麻町　宮城加美町　宮城美里町
南三陸町　仙台青葉区　仙台宮城野区
仙台泉区　東松島市　富谷市
松島町　大郷町　大衡村
名取市　角田市　岩沼市
柴田町　宮城川崎町　亘理町

□青森県
階上町

□岩手県
宮古市　山田町　大船渡市
釜石市　住田町　大槌町
北上市　遠野市　一関市
奥州市　平泉町

■震度1
□宮城県
仙台若林区　仙台太白区　塩竈市
多賀城市　七ヶ浜町　利府町
大和町　女川町　蔵王町
大河原町　村田町　山元町

□青森県
八戸市　青森南部町

□岩手県
久慈市　普代村　陸前高田市
花巻市　西和賀町　金ケ崎町
盛岡市　八幡平市　葛巻町
矢巾町

□秋田県
大仙市

□山形県
天童市　東根市　尾花沢市
中山町　米沢市

□福島県
福島市　二本松市　田村市
福島伊達市　国見町　川俣町
いわき市　相馬市　南相馬市
楢葉町　川内村　大熊町
双葉町　浪江町　新地町
飯舘村

□茨城県
日立市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。