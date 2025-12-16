観月ありさ、電車に乗る“庶民派”な姿を公開「電車の中でも目立つ」「自然体にしててもカッコえぇ」「親近感」
俳優の観月ありさ（49）が15日、自身のインスタグラムを更新。電車に乗って食事に出かける“庶民派”な一面を公開した。
【写真】「自然体にしててもカッコえぇ」電車の窓際に立ち移動する観月ありさ
観月は「電車に乗って からの〜。とんかつ食べに行ったよ」とコメントし、黒いキャップにロングコート、白のスニーカーといったカジュアルなファッションで、電車に乗る姿を披露している。
電車内で立っている姿に、西山茉希が「えーーー!!次回その旅お供します」と反応したほか、コメント欄には「電車の中でも目立つやん」「自然体にしててもカッコえぇ」「親近感」「同じ車両にいたい」「永遠の8頭身美少女」などと、驚く声が多数寄せられていた。
