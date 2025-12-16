１６日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）では、１５日に行われた「第５０回 報知映画賞」表彰式の様子を伝え、主演女優賞を受賞した北川景子にインタビュー。北川が大号泣した映画を明かした。

「今年頑張った自分にあげたい〇〇賞は何か？」と問われた北川は「『いろんな作品に触れたで賞』を与えたい」と返答。

「子育てが始まってから、すごく忙しかったり疲れていて、なかなか自分の家庭と自分の仕事以外にアンテナを張ることができない期間が４、５年続いたんですけど、ほかの方の映画とか舞台とかそういうものを、無理して時間を作ったりやりくりしてでも見て、勉強させていただくことも大事だなと思って、ここ最近、色んな方の映画を見に行く」と話した。

「印象的な作品は？」との質問には「授賞式でご一緒した（新人賞の松谷鷹也が主演の）『栄光のバックホーム』は、信じられないくらい泣いた」と北川。

「ポケットティッシュが１つでは足りないみたいな（ＳＮＳの）投稿を見て、１つじゃ足りないんだと思って２つ持っていったら、２つ全部使った！めっちゃ泣きました」と号泣したことを明かし、「（表彰式で松谷に）お会いできたので『拝見しました』とお伝えしました。『ありがとうございます』とおしゃったまま（フォトセッションが）始まっちゃったので、もっと熱く語りたいです」と語った。