終盤国会の焦点だった定数削減法案について、自民党と日本維新の会は今の国会での成立を断念する方針を固めました。16日午後、高市首相と吉村代表が会談し、今後の方針などを確認する見通しです。

維新が連立の条件に掲げた定数削減法案は野党に加えて、自民党内にも慎重論が根強く審議入りというスタート地点にも立てず、断念に追い込まれた形です。

自民党・鈴木幹事長

「（議員定数削減法案の）成立に向けて、あるいはつるしをおろす（委員会付託する）ということに向けてのスケジュール感というのが今見いだせない状況でありますので、会期延長ということはまず考えにくくなったと」

自民党の鈴木幹事長は国会の会期末が17日に迫る中、会期延長は行わない考えを示しました。定数削減法案をめぐって会期を延長しても審議入りに向け、野党の理解を得るのは困難と判断した形です。

こうした中、高市首相と維新の吉村代表が16日、党首会談を行います。定数削減法案の今後の扱いについて協議する見通しです。

一方、物価高対策などを盛り込んだ今年度補正予算案は、与党に加え国民民主党や公明党など野党が賛成に回り、まもなく参議院予算委員会で採決、可決され、午後には参議院本会議でも可決、成立する見通しです。