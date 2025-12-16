姉妹音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」のもも（32）が15日、自身のインスタグラムを更新。姉・小春（37）の第2子妊娠を祝福した。

「大好きな小春ちゃん、2人目をリリースします！！！！！やったー！」と歓喜。

「今やってるツアーをもって、小春ちゃんはライブお休みです！なので、来年1月12日名古屋能楽堂と、1月25日TEMPO HARBOR THEATER のライブは絶対来てください！（仙台公演は売り切れ！） しばらく小春ちゃんの生アコーディオン聴かれなくなります！！！！」と報告した。

「わたしは17日から21日は音楽劇！23日から29日までリリースイベント！年末まで毎日歌います！！！モリモリ！！！草！！！あそびに来てください！！！！！！！！！」と記した。

「最高！！！！！！！小春ちゃんダーイスキ！！！！VIVA オバ！！！！！！！！！！」とつづった。

ハッシュタグでは「#二人の子みたいな写真ですが小春ちゃんはハズバと仲良しです笑笑」と小春が夫婦円満であることも添えた。

小春は14日に第2子妊娠を公表。「わがままリサイタルツアー残り3公演が終わったら2人目がお腹からアコーディオンを蹴り飛ばすのですこしライブをお休みいたします」と第2子の妊娠と活動休止を発表。今月予定されているカバーアルバム「唱和百年」のリリースイベントについても「妹に託しました！」とした。

小春は今年1月、SNSで芸術家の小池健輔氏との再婚と第1子長男・深音（みと)くんの出産を発表。9月には、深音くんが出産時の事故により「脳に大きなダメージを受けてしまいました」と公表し「突然障害児育児が始まり、右も左も分からなくてですね、悩んだのですがどうしても色々と情報が欲しく、こうして発信することにしました」とつづっていた。

「チャラン・ポ・ランタン」はアコーディオンを駆使した大道芸人の姉・小春とボーカルを務める妹・ももがタッグを組み、2009年に結成した姉妹音楽ユニット。「進め、たまに逃げても」はTBS系大ヒットドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」のオープニングテーマに採用された。