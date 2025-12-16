「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」VOL2（第5～7話）の予告編映像が公開された。いよいよクライマックス……。

映像では、1980年代を象徴するダイアナ・ロスの名曲「Upside Down」が不穏に響き渡るなか、シリーズ史上かつてない規模の危機が描き出される。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」VOL1：独占配信中、VOL2：12月26日（金）、フィナーレ：26年1月1日（木）より世界独占配信

VOL.1では、恐るべき計画を企てるヴェクナの行方を追うホーキンスの仲間たちの姿が映し出され、物語終盤では、さらなる力を手に入れたヴェクナがついに襲来。必死の抵抗も虚しく、その圧倒的な力を誇示したヴェクナは再び姿を消してしまう。

映像の中でウィルは「失敗だ。そもそも勝ち目はなかった」と嘆き、その言葉に呼応するかのように、これまで仲間たちを惑わせ、苦しめてきた“裏側の世界”にまつわる、知られざる事実が明かされていく。一同が愕然とするなか、ダスティンは「これまで俺たちが裏側の世界に対して持ってた認識はすべて間違いだ」と語り、さらなる新事実の存在を示唆する。

禍々しくうごめくエネルギー体のような“渦”は何を意味するのか。シーズン1から謎に包まれてきた“裏側の世界”の正体が、ついに明らかになろうとしている。

映像には、前シーズンでヴェクナの犠牲となり、謎の世界に閉じ込められていたマックスの姿も映し出される。そんな彼女と出会うのが、マイクの妹ホリー（ネル・フィッシャー）だ。ホリーもまた、ヴェクナの新たな標的としてこの異界へと誘われてしまう。マックスが「牢獄」と呼ぶこの世界から、2人は力を合わせて現実へ戻ることができるのか。

一方、ヴェクナ討伐に向け、「まだこれからよ。何も終わってない」と再び立ち上がるホーキンスの仲間たち。イレブンは「彼を殺す」と覚悟を口にし、ナンシー（ナタリア・ダイアー）は銃を手に果敢な反撃を開始する。

マイクは「この先、何があるか分からない。でも生き抜くにはチームでいなきゃ」と仲間たちを鼓舞。スティーブ（ジョー・キーリー）とダスティンも、「死ぬ時は一緒だ」「死ぬ時は一緒」と言葉を交わし、その固い絆を感じさせながら戦いへと身を投じていく。

役者は揃い、仲間たちは再び団結する。いま、すべてを懸けた最終決戦の幕が上がろうとしている。

Netflix「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」VOL1は独占配信中、VOL2は12月26日（金）、フィナーレは2026年1月1日（木）より世界独占配信。