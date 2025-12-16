三上悠亜、ミニスカ美脚ショットに熱視線「見返り美人」「スタイル最高」
【モデルプレス＝2025/12/16】タレントの三上悠亜が12月14日、自身のInstagramを更新。ミニスカートでの冬スタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳美女「見返り美人」話題のミニスカショット
三上は「日本に帰ってきたら寒さにびっくり」とつづり、写真を投稿。三上は黒いミニスカートにベージュのロングブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿に「可愛い」「ミニスカート似合う」「スタイル最高」「素敵な写真」「見返り美人」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
