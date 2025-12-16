重盛さと美、ドンキでのミニスカショットが話題「親近感」「脚長くてびっくり」
【モデルプレス＝2025/12/16】タレントの重盛さと美が12月14日、自身のInstagramを更新。スウェットとミニスカートを合わせた姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳美人タレント「脚長くてびっくり」ミニスカ姿でドンキ降臨
重盛は自身のプロデュースした香水が販売開始になったと報告。写真では、ドン・キホーテの店内で、足台の上にのぼり、グレーのミニスカートとロングブーツを合わせたスタイルで、スラリと伸びた脚が際立っている。
この投稿に「可愛すぎる」「スタイル良すぎ」「ドンキにいるの親近感」「脚長くてびっくり」「お洒落で素敵」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳美人タレント「脚長くてびっくり」ミニスカ姿でドンキ降臨
◆重盛さと美、ミニスカ美脚スタイル披露
重盛は自身のプロデュースした香水が販売開始になったと報告。写真では、ドン・キホーテの店内で、足台の上にのぼり、グレーのミニスカートとロングブーツを合わせたスタイルで、スラリと伸びた脚が際立っている。
◆重盛さと美の投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「スタイル良すぎ」「ドンキにいるの親近感」「脚長くてびっくり」「お洒落で素敵」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】