“人を愛する”感覚わからない東ブクロ、MEGUMI「クソですよね！」「ただのヤベェ人」

お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロ（40歳）が、12月15日に放送されたトーク番組「MEGUMIママのいるBar」（テレビ朝日系）に出演。人を愛する感覚がわからないと話し、MEGUMIから「ただのヤベェ人じゃん」と言われた。



芸人屈指のモテ男として、見取り図・リリーとさらば青春の光・東ブクロが番組のゲストとして登場。それぞれのモテテクニックを語る中で、東ブクロは「“彼女”という関係になったら終わりが悲しい。身体だけの関係だったら、お互い軽い気持ちで寂しい時間を埋め合わせて、お互い好きな時間に会える。離れていたら離れていたで、今はそういう関係じゃないんだと諦めがつく。ペット飼うのと一緒」と話し、MEGUMIも「まあクソですよね！」と強い口調でコメント。



東ブクロは「感覚がわからないんですよ、人を愛する感覚が。どうなるの？ 愛おしくなるの？」「好きと言われてもウソやろって疑ってしまう。人を信じられない」と話し、MEGUMIは「モテ枠で呼んだのにただのヤベェ人じゃん」と語った。