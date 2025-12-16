TWS・ヨンジェ、韓国人気アニメの劇場版OSTに参加！爽やかな歌声で作品を彩る

TWSのヨンジェが、韓国の国民的ヒットアニメの劇場版OSTを歌唱する。

【写真】ヨンジェ、夜の渋谷SHOTが「彼氏感MAX」

12月16日、所属事務所PLEDISエンターテインメントは、ヨンジェが韓国の人気キッズアニメ『シンビアパート 10周年劇場版：もう一度、召喚』（原題）のOSTを担当すると発表した。

ヨンジェが歌うOST『もう一度、アンニョン』（原題）は、『シンビアパート』シリーズとファンが積み重ねてきた日々と、これから共に歩む“明日”へ向けたメッセージを込めた楽曲だ。爽快感のあるバンドサウンドが印象的なKシティポップナンバーで、リズミカルなドラムとギターの旋律が調和し、爽やかなエネルギーを届ける。

（写真＝PLEDISエンターテインメント）ヨンジェ

ヨンジェのフレッシュな歌声が、作品に活力と感動を加えると期待を集めている。『シンビアパート』側は「企画段階から、作中の季節である“春”にふさわしい爽やかな男性ボーカルを想定しており、ヨンジェの澄んだ清涼感のある歌声がその意図に合致した」とコメントしている。

ヨンジェは、透明感のある甘美な歌声と安定した歌唱力を兼ね備えた感性派ボーカリストだ。広い音域と柔らかな美声でTWSの音楽に鮮明な個性を与え、数々のカバー曲を通じて繊細な表現力を披露し、高い評価を受けてきた。

ヨンジェが所属するTWSは、現在「アンタルチャレンジ」で話題を集めている。著名人の参加に加え、日常の中で“甘えたい瞬間”を表現した動画が広く拡散。こうしたブームを追い風に、チャレンジ音源である4thミニアルバム『play hard』のタイトル曲『OVERDRIVE』が逆走ヒットを記録し、Melonデイリーチャートで連日自己最高順位を更新している。

なお、ヨンジェがOSTを歌唱するアニメ映画『シンビアパート 10周年劇場版：もう一度、召喚』は、ワールドスターとなったトッケビのシンビと、20歳に成長したハリが、復活した“地下国大敵”に立ち向かい、世界を救う壮大なファンタジーアドベンチャー作品で、2026年1月に公開予定だ。

（記事提供＝OSEN）