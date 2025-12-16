「HMM ゾイド」より「ライトニングサイクス アーバイン仕様 2000 -Recolor-」が2026年5月に発売より劇中をイメージした成型色＆配色で再登場
コトブキヤは、プラモデル「ライトニングサイクス アーバイン仕様 2000 -Recolor-」を2026年5月に発売する。価格は9,460円。
本商品はアニメ「ゾイド -ZOIDS-」に登場したアーバインの新たな相棒「ライトニングサイクス」をより劇中をイメージした成型色、配色でプラモデル化したもの。
劇中のしなやかなボディラインが再現され、背中のパルスレーザーライフル、鋭いストライクレーザークロー、そして、胴体に内蔵されたゾイドコアも造形されている。頭部コックピットのクリア―パーツは、クリアーグリーンとクリアーオレンジに加え、無色クリアー成型のものが追加されている。
また、印象的な「拘束具」の着脱もでき、動力パイプは軟質素材で可動を妨げないようになっている為、自由なポージングが可能。そして、各種エンブレムやコーションマークを豊富に盛り込んだデカールが付属。
