【ライトニングサイクス アーバイン仕様 2000 -Recolor-】 2026年5月 発売予定 価格：9,460円

コトブキヤは、プラモデル「ライトニングサイクス アーバイン仕様 2000 -Recolor-」を2026年5月に発売する。価格は9,460円。

本商品はアニメ「ゾイド -ZOIDS-」に登場したアーバインの新たな相棒「ライトニングサイクス」をより劇中をイメージした成型色、配色でプラモデル化したもの。

劇中のしなやかなボディラインが再現され、背中のパルスレーザーライフル、鋭いストライクレーザークロー、そして、胴体に内蔵されたゾイドコアも造形されている。頭部コックピットのクリア―パーツは、クリアーグリーンとクリアーオレンジに加え、無色クリアー成型のものが追加されている。

また、印象的な「拘束具」の着脱もでき、動力パイプは軟質素材で可動を妨げないようになっている為、自由なポージングが可能。そして、各種エンブレムやコーションマークを豊富に盛り込んだデカールが付属。

(C) ＴＯＭＹ (C)ShoPro ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.