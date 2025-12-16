¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÈ¬¿À °Ã THE KING OF FIGHTERS ¡ì98 Ver.¡×2026Ç¯7·î¤ËÈ¯ÇäÈ¬¿À°ìÂ²¤ÎËöêã¤Ç¤¢¤êÁðÆå µþ¤Î½ÉÅ¨¤ò1/8¥¹¥±ー¥ë¤ÇÎ©ÂÎ²½
¡ÚÈ¬¿À °Ã THE KING OF FIGHTERS '98 Ver.¡Û 2026Ç¯7·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§22,000±ß ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÐ°Ê¾å
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÈ¬¿À °Ã THE KING OF FIGHTERS '98 Ver.¡×¤ò2026Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï22,000±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢SNK¤Î³ÊÆ®¥²ー¥à¡Ö¥¶¡¦¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º '98¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢È¬¿À°ìÂ²¤ÎËöêã¤Ç¤¢¤êÁðÆå µþ¤Î½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈ¬¿À °Ã¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£»ç±ê¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë°Ã¤é¤·¤¤Îä¹ó¤ÊÎ©¤Á»Ñ¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ò¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ì¤ÐÆÃÅµ¡ÖÉ½¾ðÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¤Ê¤ªÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨²èÁü¤Ï´Æ½¤Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.