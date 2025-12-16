【ゼニス・ガール】 2026年6月 発売予定 価格：11,000円

コトブキヤは、プラモデル「ゼニス・ガール」を2026年6月に発売する。価格は11,000円。

本製品は、スクウェア・エニックスのシミュレーションRPG「フロントミッション」シリーズ30周年を記念して、ヴァンツァー「ゼニス」をイメージした「ゼニス・ガール」をプラモデルで表現したもの。

ガールズプラモデルで魅力的なプロポーションで定評のあるイラストレーターのNidy-2D-氏による擬人化を行なっており、武装モードと素体モードになる事ができるほか、スクウェア・エニックスから発売されている「ストラクチャーアーツ 1/72 ヴァンツァーシリーズ」の多数の武装を装備する事ができる。

また、「ストラクチャーアーツプラス 1/48 ゼニスV 30周年記念版」の武装を持つ事が可能なハンドパーツが付属しているほか、「ゼニスV 30周年記念版」の腕部を接続できるパーツも付属。多彩な武器パーツ、ジョイントパーツが付属しており、色々なコンバットシーンを想定して遊ぶことができる。

さらにコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「特別カラー髪パーツ」が付属する。

「ゼニス・ガール」

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」

仕様：プラモデル サイズ：全高 約160mm 素材：PS、ABS、POM、PVC

(C) SQUARE ENIX

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。