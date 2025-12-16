火のないところに煙は立たないという。

大谷翔平のWBC二刀流実現は絶望的か…侍J首脳陣が恐れる過保護なドジャースからの「ホットライン」

複数どころか、多数の米メディアが「ドジャースはトレードによるスクーバル獲得をもくろんでいる」と報じているのだから、実現するかどうかはともかく、球団内部にそんな声があることは否定できない。

スクーバル（29=タイガース）は今季まで2年連続でサイ・ヤング賞を獲得している左腕。このまま順調にいけば来年オフ、FAになる。タイガースのスクーバルとの契約延長に向けた交渉は難航しているらしく、カーショーの引退で先発左腕がスネル（33）ひとりになった金満球団のドジャースが獲得に動いている可能性は十分にある。

交換要員に160キロ右腕のグラスノー（32）が浮上。ドジャースの関係者は放出を否定しなかったという報道も中にはあったが、ここにきてグラスノー本人がトレード報道を否定。MLBネットワークラジオのインタビューの中で「（編成責任者の）フリードマンと話をしたら、『君はどこにも行かないよ』と。だから僕がトレードされることはないだろう」と言ったのだ。

それでもドジャースのスクーバル獲得情報が消えないのは、実際にトレードを模索している可能性が高いからだ。

WBC不出場のウラに…

グラスノーを除いたドジャースの先発は現時点で山本由伸（27）、大谷翔平（31）、佐々木朗希（24）、スネルの4人。このうちエースの山本と二刀流の大谷は出せないし、左腕不足というチーム事情を考慮すればスネルもムリ。となると残りは佐々木くらいだ。

フリードマン編成本部長いわく、佐々木は「サイ・ヤング賞を取れる実力の持ち主」。類いまれな素質があるのは間違いないものの、29歳になる5年後にスクーバルのような投手になっている保証はどこにもないうえ、何よりドジャースはワールドシリーズを連覇し続けることが至上命令。将来性以上に勝つためにベストな布陣を常時、整えることが最優先される。

「WBCは大谷の出場が決定。山本も出場する方向だが、佐々木は不出場の見通し。ドジャースが難色を示しているといいます。右肩インピンジメント症候群からの病み上がりのうえ、先発復帰に向けた調整があるからですけど、トレード要員にすることも想定しているのかもしれない。スクーバルを獲得するなら佐々木以外に複数の若手有望株が必要ですが、ただでさえ不安を抱えた佐々木を開幕前にフル回転させてしまえば交換要員としての価値は下がりますから」（特派員のひとり）

日刊ゲンダイは11月20日付の紙面で、佐々木がスクーバルとのトレードの交換要員になるかもしれないと報じたが、可能性はまだ消えていない。

◇ ◇ ◇

ところで、佐々木朗希にとって今のドジャースは居心地がいい空間ではないかもしれない。なぜなら、あの大谷翔平が「佐々木朗希に対する痛烈な批判」と受け取られてもおかしくない発言を公の場でしているからだ。いったいどういうことか。

