この先2週間は、冬らしくなく、天気は短い周期で変化し、気温は高温傾向になりそうです。20日(土)から21日(日)は列島を前線が通過し、太平洋側も含め広く雨が降るでしょう。今週末以降は暖気が流れ込むため、季節外れの暖かさとなりそうです。

20日(土)は西から天気が下り坂 21日(日)は広く雨

17日(水)は北海道から九州にかけては日本海側を中心に雨や雪が降るでしょう。関東では晴れて、引き続き空気が乾燥しそうです。火の元や感染症にご注意ください。





18日(木)と19日(金)は高気圧に覆われて、広く晴れるでしょう。北海道では19日(金)は低気圧が近づき、次第に雪や雨が降りそうです。20日(土)は西から天気が下り坂に向かい、九州から東海で雨が降り出すでしょう。21日(日)は九州から関東にかけて広く雨が降り、本降りの雨となりそうです。北海道でも雪ではなく、雨が降り、雪どけが進むでしょう。屋根からの落雪や雪崩にご注意ください。22日(月)も関東では雨が降るでしょう。

今週後半は高温傾向に

今週末以降は暖気が流れ込み、全国的に高温傾向となるでしょう。特に20日(土)の最高気温は、札幌市では8℃、仙台市や新潟市で15℃以上となりそうです。東京都心は17℃、大阪市は18℃と平年を上回る暖かさとなるでしょう。福岡市は20℃と日中は上着がいらないくらいの暖かさとなりそうです。



気象庁は15日(月)、北海道から奄美に「高温に関する早期天候情報」※を発表しました。寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込やすいため、かなりの高温となる可能性があります。



※「高温に関する早期天候情報」は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性が、いつもより高まっているときに発表されるものです。具体的には、6日先から14日先までの期間で、5日間平均気温が「かなり高い」となる確率が30%以上と見込まれる場合に発表されます。

クリスマスは雨の所も

24日(水)クリスマスイブは九州では雨が降るでしょう。本州付近や北海道は晴れ間が出そうです。25日(木)は九州から東海では雨が降り、クリスマスのお出かけは雨具が必要になるでしょう。26日(金)から29日(月)は太平洋側では晴れる見込みです。日本海側は雲が広がりやすく、雪や雨の降る所があるでしょう。



気温は次第に平年並みになりそうです。