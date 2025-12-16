15日に行われた阪神の新人選手入団発表会。ドラ1の立石正広（22・創価大）をはじめ、育成選手を含めた7人が自己紹介を行った。

今年の新人は上位指名3人が大卒、5位の能登もNPB傘下二軍のオイシックス新潟出身と、即戦力揃い。中でも立石は阪神を含む3球団が競合した逸材だ。

発表会に出席した藤川球児監督（45）は「張り切り過ぎないことが大事」とした上で、「いきなり（練習法などを）変える必要はない。近未来で勝負できる選手だと思ってほしい。タイガースに任せてほしい」と、激励した。

その阪神には期待の新人がいきなり故障した“トラウマ”がある。14日に契約更改を行い、倍増以上の年俸2億1000万円をゲットした森下翔太（25）だ。ドラフト1位指名された直後の2022年12月、甲子園で行われた体力測定で、いきなり右足を肉離れ。その影響もあったのか翌年1月の新人合同自主トレは初日にリタイア。春季キャンプも二軍スタートを余儀なくされた。

これに怒り心頭だったのが当時の岡田彰布監督（現オーナー付顧問）。「森下のようなつまらんケガで出遅れがないように」と、体力測定からダッシュ系のメニュー除外を命じたほどだった。

藤川監督も故障防止に力を入れているとあって、球団スタッフは戦々恐々だろう。新人には球団のトレーナーからオフの練習メニューが渡されるが、内容は慎重に慎重を期さざるを得ない。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイで毎秋恒例「ドラフト選手の家庭の事情」（2022年版）では、森下の家庭をピックアップ。父に話を聞くと、「マイホームの購入も野球ありきでした」と、その英才教育を赤裸々に教えてくれた。

