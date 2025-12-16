工藤静香が紡ぐ！青の響きAMANEが贈るオイルセラムが誕生♡

自然の音や光に耳を澄ませ、自分自身と静かに向き合う時間。AMANEは、そんな感覚をスキンケアで届けるオーガニックブランドです。工藤静香さんの想いが込められたBlueRoseは、自然が持つリズムや生命力をそのまま閉じ込めたような存在。忙しい毎日の中で、肌と心をそっと整える“青のひとしずく”は、自分を大切にする時間の始まりを教えてくれます。

神秘的な青の正体は植物の力

BlueRoseとIceRainの印象的な青色は、合成着色料ではなく植物由来成分「カマズレン」によるもの。

ジャーマンカモミールやヤロウに含まれる天然成分で、静けさと深みを感じさせる色合いが特長です。

BlueRoseには、ジャーマンカモミールとヤロウの精油を配合し、透き通るような穏やかなブルーを表現。自然の力をそのまま感じられる処方が魅力です。

利島の椿油が叶える深い潤い

OilSerumBlueRoseは、ホホバオイルと利島産の椿オイルをベースにしたフェイス用オイルセラム。利島では化学肥料や農薬を使わず、完熟して自然に落ちた椿の実のみを手作業で収穫しています。

こうして選び抜かれた椿油が、乾燥から肌を守り、しっとりとした潤いと健やかさをもたらします。全成分には11種の精油を配合し、甘く切ない香りが一日の緊張をほどいてくれます。

静かに咲く青いオイルセラム

2026年1月26日（月）発売のOilSerumBlueRoseは、工藤静香さん書き下ろしのブルーローズをあしらった特別なパッケージも魅力。

アムリターラWebshop、直営店（表参道店・阪神梅田本店）、CosmeKitchen、BiopleWEBSTOREにて展開されます。

価格は本記事作成時点では未記載ですが、上質な原料と丁寧な製法が感じられる一本です。2025年12月15日（月）より先行予約も開始されます。

青の響きで自分を整える時間

AMANEのBlueRoseは、肌を潤すだけでなく、心の奥に静かに触れる存在。自然のリズム、植物の生命力、そして工藤静香さんの感性が重なり合い、日常に穏やかな余白を生み出します。

慌ただしい日々の終わりに、香りと青の世界に身を委ねるひとときは、自分を取り戻す大切な時間に。静かに咲くその一滴が、明日の自分をやさしく支えてくれそうです♡