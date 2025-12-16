¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬Àµ¼°È¯É½¡ª´Ú¹ñ¶þ»Ø¤ÎÆâÌî¼ê¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤È1Ç¯31²¯±ß¤ÇºÆ·ÀÌó¡¡¸µºå¿À¥¹¥¢¥ì¥¹¤È¶¦Æ®¤Ø
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢FA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶â²ÏÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¡ËÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤È1Ç¯2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó31²¯±ß¡Ë¤ÇºÆ·ÀÌó¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢½Ð¿ÈÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ½é¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¡Ê¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼ÉôÌç¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿Ì¾¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£FA¤È¤Ê¤êº£µ¨¤«¤é2Ç¯2900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó42²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¡Ê1Ç¯ÌÜ½ªÎ»¸å¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥ÈÉÕ¤¡Ë¤Ç¥ì¥¤¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤Ë±¦¸ª¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç³«Ëë¤ÏÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤Ç·Þ¤¨¡¢7·î4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Çº£µ¨½é½Ð¾ì¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤Ç¿ô»î¹ç·ç¾ì¤òÂ³¤±¤¿Â¾¡¢¹øÄË¤Ê¤ÉÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤â¤¢¤ê¡¢¥ì·³¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«24»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥ì¥¤¥º¤«¤é¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤«¤±¤é¤ì¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£µ¨À®ÀÓ¤Ï2µåÃÄ¤Ç·×48»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦234¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¡£
¡¡Íèµ¨1600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó24²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¸¢¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¤ò¹Ô»È¤·¡¢FA¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂåÍý¿Í¤¬ÉÒÏÓ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤È¤¢¤ê¡¢Ç¯ÊðÊ¿¶Ñ2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó31²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Î¡È¾ºµë¡É¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Çº£µ¨¤Þ¤Ç¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤¿¥¹¥¢¥ì¥¹¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤È¥¹¥¢¥ì¥¹¤ÏºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æ¶¦Æ®¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£