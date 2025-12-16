SKE48入内嶋涼、真っ赤なランジェリー最新先行カット公開 夜のホテルとマッチした印象的な一枚
アイドルグループ・SKE48の入内嶋涼が、24日に発売する1st写真集『さやけき光』から、最新の先行カットを公開した。発売まで残り10日を切る中で解禁された今回のカットは、これまでとは異なる大人びた表情を捉えた一枚となっている。
【写真】黒ランジェリーで大人の表情で魅せる入内嶋涼
舞台は横浜のホテル。遊園地を満喫したシーンから一転、夜のホテルを背景に撮影されたカットでは、大人セクシーなメイクに黒のジャケット、そして真っ赤なランジェリー姿を披露。落ち着いた照明と相まって、入内嶋の凛とした佇まいと内に秘めた色気が際立つ印象的なビジュアルに仕上がっている。撮影は時永大吾が担当し、写真集全体を通して光と陰のコントラストを巧みに生かした表現が特徴だ。
本作は、SKE48メンバーとして活動する入内嶋にとって初の写真集。等身大の笑顔から、今回の先行カットで見せたような大人の表情まで、多彩な魅力を収録している。タイトルの『さやけき光』が示す通り、透明感と芯の強さが同居する世界観が随所にちりばめられている。
入内嶋は「以前、先行カットで公開されたランジェリーとは、今回また少し違った雰囲気です！地元の神奈川県で撮影だったので、最後まで緊張せず楽しい時間を過ごせました！この新たな大人っぽい一面を見て、更に好きになってほしいです」とコメントを寄せている。
入内嶋は1999年5月13日、神奈川県生まれ。2018年12月9日、9期生としてグループ加入。SKE48・Team S在籍。2024年にリリースされた33rdシングル『告白心拍数』で初の選抜入りを果たした。ニックネームは「さあや」。
