“リアル春麗”堀江聖夏アナ、“新たな戦闘服”でまさかの… SNS反響「ミニチャイナ似合い過ぎ」「綺麗な脚ですわ」
“チャイナ服×かわら割り”がSNSで話題となっているセント・フォース所属のフリーアナウンサー・堀江聖夏（32）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。新たなチャイナドレス姿で見せた“かわら割り”に反響が寄せられている。
【写真あり】「ミニチャイナ似合い過ぎ」「見えそう」…“リアル春麗”堀江聖夏アナ、“新たな戦闘服”で見せた見事な美脚
堀江アナは「瓦割りイベントで、まさかの結果に…When the tile-breaking didn’t go as planned.」と書き出し、「大阪で行われたごきげん祭りに出演させていただきました」と報告。
一緒に投稿された動画には、いつもの青ではなく、美脚がまぶしく、光沢のある薄紫の衣装でチャイナドレスで、かわら割りに挑戦する姿が。「寸勁」（すんけい）という、相手（かわら）に触った状態で小さな動作で大きなダメージを与える技を披露するも、最後の1枚が割れず。そこで堀江アナは、見事な正拳突きを決め、10枚のかわら割に成功した。
この投稿に「新しい戦闘服での気合い入れ最高です」「綺麗な脚ですわ」「世界一脚 細長くて綺麗」「すごい脚が綺麗で、そっちに目が行ってしまう」「それはともかく足長い」「ミニチャイナ似合い過ぎ」などのコメントが挙がっている。
「日本空手道連盟剛柔流研修館 初段」の実力を持つ堀江アナは、チャイナドレス姿でかわら割りする姿がSNSで大バズり。今年6月には『週刊ビッグコミックスピリッツ』の表紙＆巻頭グラビアを飾るなど活躍の場を広げている。
