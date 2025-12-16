来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。

東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。

２年連続「赤門リレー」の可能性も

予選会１１〜２０位チームの代表とそれ以外の個人上位者６人の選抜チーム。坪田智夫監督（法大）は今回、選手選考と区間配置に「ポイント制」を導入した。予選会の成績とその後の記録会での１万メートルのタイム、１２月１３日に行った５０００メートルタイムトライアルの結果をポイント化し、ポイント上位から順に走りたい区間を選択する。「区間適性は度外視しているが、公明正大で分かりやすい」と坪田監督は説明する。

主将を任された大島史也（法大４年）は「予選会落選後１週間は練習に身が入らなかったが、連合チームの学内選考もあるし、故障しないように慎重に毎日を過ごしてきた」と語る。

前回、８区で７位相当の秋吉拓真（東大４年）は予選会個人最高の１２位で２年続けてチーム入りし「どの区間になっても区間賞相当を争う走りがしたい」。本多健亮（東大大学院２年）も選ばれており、前回に続く「赤門リレー」の可能性もある。坪田監督は「１５位相当」を目標に掲げる。（小石川弘幸）