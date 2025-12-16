さそり座さんが「幸せな2026年」にするために年末やっておきたいこと！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「2026年のための準備」について解説します。
あなたを突き動かすエネルギーを充電しましょう。
それは、「好き」という熱量。今、頭に浮かぶ大好きなものを生活の中心に置いてみると、人生の転換が図れるでしょう。「このために生きている」を極めるタイミングです。
【よくある症状】
「好き」をぞんざいに扱いやすいでしょう。
なぜなら、人間は飽きる動物だから。「好きだけどねえ」的にちょっとアラが見えてきちゃうわけ。ならば、次の「大好き」を探すタイミングです。慣れ合わない、推し変上等！
【さそり座さんの2025年年末やることリスト】
1：真剣
2：純粋
3：没入
惰性を断ち切るチャンス。
「ずっと続けてきたから」的な理由で、古参でいようとしないこと。もちろん、継続していいのですが、他も探すこと。仕事をしながら、副業の可能性も探ってみる的なアクションを起こしましょう。
【処方箋】
・人生のクオリティーを高める
カテゴライズした中に身を置くのは、ラクなのです。
「さそり座さんといえば、○○」的なシンボルの元に身を寄せておくと、なんとなく、自分がちゃんと生きているような気がするでしょう。でも、それがただ長く続けているだけだとしたら、あなたの足を引っ張ります。
「前ほどいいと思えないけれど」みたいな批判が口に出てしまうなら、ちょっと付き合い方を変えましょう。頻度を減らす、密度を下げる、そして、次の夢中を探すのです。
・アンテナを広げる
感度を高め、あなたに合いそうな世界を探りましょう。
ちょうど年末で、あちこちで特別なイベントが開催されるはず。人気の興行はチケット即売で今からでは難しいもの。
でも、来年のチャンスならば、つかめるかもしれません。なんだか気になるアーティスト、面白そうな趣味や学び、気が利いているイベントなどに意識を向けて。来年の「やってもいいかもしれないリスト」を作るのです。
世界を広げましょう。2年越しで！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
