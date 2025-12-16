てんびん座さんが「幸せな2026年」にするために年末やっておきたいこと！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「2026年のための準備」について解説します。
キッチリとケジメをつけましょう。
残り少ない日々だから、本来のてんびん座さんだと諦めが入ってしまうはず。「無理だから、やれるところまでで」的に。でも、今年に限っては「やるべきところまで」仕上げるのが大事！
【よくある症状】
プライベートが侵食します。
社交や遊びの約束が先にあるため、仕事を切り上げざるを得なくなりやすいのです。それならば、社交と遊びの後で仕事に戻りましょう。この年末だけは、しっかりやり切ると心に決めて。
【てんびん座さんの2025年年末やることリスト】
1：完走
2：両立
3：準備
キリキリと巻いていきましょう。
やるべきことを終わらせるのです。私生活も立て込んできますが、こちらも予定は全部こなすつもりでいて。すると、あなたの中の限界点が上がっていきます。来年の準備までこなして完璧。
【処方箋】
・完了、完成、完結
2025年を締めくくりましょう。
自己ベストを出すつもりで本気で踏ん張っていくと、あなたの中に眠っているパワーが動き出します。「もうダメかも」と思ったところからのひと踏ん張り、ふた踏ん張りで、「あれ、まだ、イケる？」と限界点が引き上げられていくのです。仕事納めまでは、多少寝なくても、無理をしてもいいと覚悟を決めましょう。
もちろん、体調管理も万全に。自分の体と相談しながら、実力を出し切り、進化するのです。
・“無”に戻す
ゼロに戻す習慣もつけましょう。
疲れていると、「明日でいいや」と片付けを後回しにしやすいものですが、例えば、机の上に何も置かない、脱いだ服もあるべき場所に戻すことで、効率が変わってきます。前の日の続きから今日を始めないこと。
しんどいし、面倒くさいし、この忙しい時に意味がよく分からないと思いますが、心の片隅に置いて実践していただけると、「なるほど、こうやって、2025年から2026年に橋渡しをするのか」がつかめるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
