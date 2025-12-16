2児のママ・人気インフルエンサー、娘との顔出しショット公開！ 「めっちゃ綺麗」「美人さん」
“2児のママ”でインフルエンサーのサキ吉さんは12月14日、自身のInstagramを更新。車内での親子ショットを公開しました。
【写真】サキ吉＆子どものツーショット
「美人さん」サキ吉さんは「家族でお出かけ 土日は全力で子どもたちと遊ぶ 平日より疲れる、、、w」とつづり、1枚の写真を載せています。助手席に座ったサキ吉さんと、後部座席のベビーシートに乗る娘のツーショットです。娘はペンギンのぬいぐるみを片手に、少しぎこちないピースサインを見せています。親子の温かな空気感が伝わってくる1枚です。
コメント欄では、「めっちゃ綺麗美しい」「いつも綺麗」「美人さん」「可愛い」と、称賛の声が多数上がりました。
「最高に綺麗美しいです。超美人です」13日にも「久しぶりにFENDIでお買い物した日」とつづり、親子ショットを披露したサキ吉さん。ファンからは「最高に綺麗美しいです。超美人です」「ミニ吉ちゃんがベビーの時にそっくり」といったコメントが寄せられていました。気になった人はチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)
