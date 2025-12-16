ネット定期に100万円預けて、途中で解約したい場合、即日でお金を引き出すことはできますか？
お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。
今回は、定期預金を中途解約する場合、いつからお金を引き出すことができるのかについてです。
【マンガ】元銀行員が教える！使わない口座にお金を放置しているとどうなる？
Q：ネット定期に100万円預けて、途中で解約したい場合、即日でお金を引き出すことはできますか？「ネット定期に100万円預けて、万一、冠婚葬祭などで大きなお金が必要になって解約したい場合、即日でお金を引き出すことはできますか？ 私は心配性です」（匿名希望）
A：即日引き出すことができる銀行が多いですネットで預け入れる定期預金（ネット定期）は都市銀行などの定期預金に比べて高い金利が適用されることが多く、人気があります。とはいえ、心配なのは中途解約をする場合です。
一般的な銀行なら銀行や窓口がお休みなどではない限り、申し出れば解約でき即日でお金を引き出すことができますがネット定期の場合、どうなるのでしょうか。
ネット定期を中途解約する場合、基本的にネットで24時間365日手続きすることが可能です。ただし、定期的に行われるシステムメンテナンス日に当たっているときには、手続きすることはできません。
中途解約後にお金が普通預金口座に移動したら、すぐに引き出すことができます。
中途解約の可能性があれば、金利が高めな普通預金に預け入れるという手もネットで預け入れる定期預金の中途解約をすると、原則として24時間365日手続きすることができますが、利息が減ったりペナルティーが課せられます。
銀行や定期預金の種類によっては、やむを得ない事情がない限り中途解約はできない定期預金もあります。一般的に中途解約不可の定期預金は、預入期間が6カ月未満のケースが多くなっています。
短期間で効率よく運用することは大切ですが、中途解約する可能性を心配しているのであれば、金利で判断するのではなく、金利が高めの普通預金を探してみるなど、ペナルティーを受けないような預け方をするのも一考ですよ。
文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）
金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。
(文:飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）)