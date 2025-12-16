おとめ座さんが「幸せな2026年」にするために年末やっておきたいこと！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「2026年のための準備」について解説します。
心の奥底に隠れている願望を実現させましょう。
それは、パーフェクトなお休みを取ることです。時間を気にせずに、自由に過ごすことが、今のあなたに必要です。休まないと、次が見えてこない状況といえそう。
【よくある症状】
細々と予定が割り込んできます。
「ちょっとだけ顔を出せばいいや」的に思っても、それが積み重なると、やっぱり落ち着かないのです。多少、不義理をしても、自分ファーストで、「休む」を貫いていきましょう。
【おとめ座さんの2025年年末やることリスト】
1：空白
2：睡眠
3：休養
2025年年末のおとめ座さんに贈るメッセージは、ただ1つ。
「休んで」です。来年、さらなる活躍をするために、ここで骨休めをぜひ！ ぼんやりして、頭を空っぽにすることで、新しいビジョンも浮かんできそう。
【処方箋】
・好きなことだけしかない時間を作る
趣味に没頭する、推し活に燃える、見たかったドラマを一気見するなど、ずっとやりたかったことをやりましょう。
「この時間を少しでも長く楽しみたい」という思いが生まれて、それが、来年への原動力になっていくはず。自分の好きなこと、興味があることを人生の真ん中に置いて、未来を再構成できるようになるでしょう。
何も予定を入れない日を作るのもよい考え。日常の細々したリズムから開放されることで、何かが変わるはず。
・ムービーで残す
何気ない日常を動画で残しましょう。
年末の空気、今年最後の風景など、短く切り取っていくことで、「自分の好きなこと」「気になること」が分かってくるはず。時間があるなら、つなげてショートムービーにしてみるのもよい考え。日常を客観的に見直せて、次にやりたいことが浮かぶでしょう。ご無沙汰している人へメッセージ動画を送る、SNSなどで発信してみるのもオススメ。
あなたのセンスと着眼点の見せ所です。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おとめ座さん（8月23日〜9月22日生まれ）の幸せのカルテあなたの2026年の準備は、「休養」です。
心の奥底に隠れている願望を実現させましょう。
それは、パーフェクトなお休みを取ることです。時間を気にせずに、自由に過ごすことが、今のあなたに必要です。休まないと、次が見えてこない状況といえそう。
細々と予定が割り込んできます。
「ちょっとだけ顔を出せばいいや」的に思っても、それが積み重なると、やっぱり落ち着かないのです。多少、不義理をしても、自分ファーストで、「休む」を貫いていきましょう。
【おとめ座さんの2025年年末やることリスト】
1：空白
2：睡眠
3：休養
2025年年末のおとめ座さんに贈るメッセージは、ただ1つ。
「休んで」です。来年、さらなる活躍をするために、ここで骨休めをぜひ！ ぼんやりして、頭を空っぽにすることで、新しいビジョンも浮かんできそう。
【処方箋】
・好きなことだけしかない時間を作る
趣味に没頭する、推し活に燃える、見たかったドラマを一気見するなど、ずっとやりたかったことをやりましょう。
「この時間を少しでも長く楽しみたい」という思いが生まれて、それが、来年への原動力になっていくはず。自分の好きなこと、興味があることを人生の真ん中に置いて、未来を再構成できるようになるでしょう。
何も予定を入れない日を作るのもよい考え。日常の細々したリズムから開放されることで、何かが変わるはず。
・ムービーで残す
何気ない日常を動画で残しましょう。
年末の空気、今年最後の風景など、短く切り取っていくことで、「自分の好きなこと」「気になること」が分かってくるはず。時間があるなら、つなげてショートムービーにしてみるのもよい考え。日常を客観的に見直せて、次にやりたいことが浮かぶでしょう。ご無沙汰している人へメッセージ動画を送る、SNSなどで発信してみるのもオススメ。
あなたのセンスと着眼点の見せ所です。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)