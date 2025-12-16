しし座さんが「幸せな2026年」にするために年末やっておきたいこと！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「2026年のための準備」について解説します。
幸せをシリーズ化していきましょう。
年末は、そのための布石を打てるタイミングです。例えば、ライトアップを見に行く、カウントダウンイベントに参加するなど、恒例行事にできそうな習慣を作ると運が開けます。
【よくある症状】
お疲れなのです。
だから、「今年はもういいや」という気持ちになりやすいでしょう。頑張れない、休みたい、何も考えたくない気分が強いはず。でも、だからこそ、出掛けましょう。行けば、楽しめるのでパスを封印して。
【しし座さんの2025年年末やることリスト】
1：遊ぶ
2：誘いに乗る
3：飾る
冬休みスイッチを入れましょう。
まだ仕事が残っているとしても、オフを大いに盛り上げていくといいでしょう。誰かからのお誘いに乗ってみるのも手。誰からも誘われなかったら？ あなたがあなたを誘えば、無問題！
【処方箋】
・華やかな場所へ行く
「すごーい！」「キレイ！」と思えればいいのです。
大きなツリーを見上げに行く、夜景を見下ろしに行く、ホリデー気分の街を歩くだけでも、十分に気持ちが上がっていくでしょう。そして、大事なのは、「また、来年も来よう」と心に誓うこと。
大好きなアーティストのコンサートに行く、第九を聞く、オペラやバレエ、歌舞伎を見るなど、恒例行事にできそうなことを探して、今年を記念すべき1年目にすると運が大きく育つことに。
・デコレーションする
キラキラ、ピカピカの電飾で家を飾ってみると、殺風景な冬景色の中でご機嫌なスポットとして目立つもの。
同じように、おうちの中に華やかな演出をすればいいのです。いまさらと言わず、ツリーやリースを飾ってみたり、部屋の1コーナーを北欧っぽく変えてみるなんていかが？ 間接照明を1つ入れてみるだけでも、気分が変わります。
また、スノーモチーフのブローチをつけるなども、オススメ。2026年もエンタメスイッチが入ります。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
