一枚の食パンを使って、クリスマスツリー形のカラフルなピザパンをつくる方法を説明したポストが「X」で人気を集めました。



【写真】こんなふうに、食パンを切り分けます

やり方はとても簡単です。食パンを「大きい三角」、「細長」、「太長」のかたちに切り分け、残った部分を半分に切って「小三角」のかたちを2片つくります。



上から「大きい三角」→「太長」→「細長」の順に並べて枝葉の部分に、「小三角」2片の耳を合わせて四角形にして幹の部分になるよう耐熱皿の上に配置します。



ケチャップとマヨネーズを塗ってピザチーズをのせて好みの食材を彩りよくトッピングし、さらにチーズをのせてトースターで焼くだけでスペシャルな一皿のできあがりです！



「今年のクリスマスも食パン1枚で作るクリスマスツリーをどうぞ

タングラムみたいで面白いから、子供ウケバッチリです。

ピザパンにする場合は、ケチャップとマヨ塗って、チーズのせて、好きな具材、追いチーズして、トースターで焼くだけ。」



やり方とそれぞれの工程を写した写真を投稿したのは「tomato」（@tomochu15）さん。切り分けた食パンのピースを使って「クリスマスツリー」をかたちづくるところが知育玩具の「タングラム」のようで、お子さんと一緒につくったらとても楽しそうですね！



tomatoさんは「かわいいごはんを作るのが得意」なのだそうで、タイムラインには「カニカマとズッキーニでつくるスイカ卵焼き」や「ドッキリ弁当 みかんの正体はチェダーチーズおにぎり」など目をひくレシピが多数投稿されています。



「すごい お料理に数学的な要素も 色んな学びありがとうございます」

「この発想はなかったです やってみよー！美味しそうだしかわいいですね」

「素敵なアイディアをありがとうございます 娘の喜ぶ顔が浮かびます！作ります！」

「これはやってみる。一緒にやったら子供達喜びそう。」



投稿には、賛辞と感謝の声が届いています。tomatoさんに上手につくるコツやアレンジレシピをお聞きしました。



間違えずに切れば必ず成功！

tomatoさんによるとアイデアのきっかけは「去年のクリスマスも平日だったので、家にある材料で手軽に作れるクリスマスメニューを考えた時に思いついた」のだそう。確かにツリーにのっているのはブロッコリやソーセージ、星形のニンジンやハッシュドポテト、ピザチーズなど、すぐに用意できる食材ばかりです。



上手に作るコツは、｢四角い食パンを選ぶこと｣くらいだといい、「間違えずに切れば必ず成功します」と話すtomatoさん。



「ピザパンにする場合は、バラバラにならないようにアルミホイルにのせて焼き、そのまま食卓に出すと崩れず綺麗です」とのことでtomatoさん自身は「トースターでそのまま使えるダイソーのお皿を使いました」と教えてくれました。



クリスマスツリー形のスイーツパンにも！

なお「焼かずにホイップクリームを塗り、フルーツやジャムで飾りつけると甘いスイーツパンにもなります」といい、トースターに入れる工程が省けるぶん、こちらはさらに手軽につくれそうです。



「パズルみたいで面白いので、お子さんとぜひ一緒に作って楽しんで欲しいです」というtomatoさん。去年に続き今年のクリスマスも平日ですし、ふだん家庭にある食材でスペシャルなクリスマス仕様のパンをつくることができたらお母さん、お父さんは大助かりですね。



tomatoさんはYouTubeチャンネルにて「クリスマスツリー形ピザパン」のレシピ動画を投稿していますので、さらに詳しくつくり方を知りたい人はチェックしてみてはいかがでしょうか。



（まいどなニュース特約・山本 明）