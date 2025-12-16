かに座さんが「幸せな2026年」にするために年末やっておきたいこと！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「2026年のための準備」について解説します。
強運は、すでにフル稼働しています。
だから、今から準備するイメージではないでしょう。もう進んでいる流れを上手に生かしていくことだけ考えて。あえて言うなら、「人と一緒にやってみる」実験がオススメです。
【よくある症状】
今年がもう終わることに対して、ナイーブになりそう。
もっといろいろやれたはずなのに、不完全燃焼で終わることへの憤りを感じてしまうでしょう。でも、あなたは、よく頑張りました。もっとご自身を褒めてよいのです。
【かに座さんの2025年年末やることリスト】
1：お誘いする
2：少し先の予定を立てる
3：体を鍛える
たまには、誘う側に回ってみましょう。
「遊びに来ませんか？」「出掛けませんか？」的に声を掛けると喜ばれるでしょう。すぐに実現しなくても、未来の楽しい約束になります。裏テーマは、トレーニング。筋力を上げて！
【処方箋】
・ペースダウン
やるべきことが多くて、必然的に一人でしゃかりきになって頑張ってきたあなた。
年末は、少しのんびりと誰かと一緒に動くとよいでしょう。予定を合わせるだけで、ああでもない、こうでもないとすり合わせたり、いざ、合流してからも互いにやりたいことが違って、なかなか先に進めなかったりするモタつきが、なんだか懐かしく、楽しめるでしょう。
たわいもないおしゃべり、誰かに聞いてほしかったグチも、心を軽くしてくれるはず。
・運動をする
年末にこっそりとやりたいのは、筋トレと有酸素運動です。
要は、鍛えて、走れ、歩けということ。運動不足を解消し、ダイエットも狙っていきましょう。体を動かす楽しさ、面白さに目覚めて、お正月休み明けに、周囲を驚かせるような変化が起こるかも？
また、運動が日課に入ってくることで、1日のスケジュールもピッと締まります。早寝早起きが実現したり、体力がつくことによって、やりたいことが見つかったり、いいこと尽くめに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
かに座さん（6月22日〜7月22日生まれ）の幸せのカルテあなたの2026年の準備は、「お試し」です。
強運は、すでにフル稼働しています。
だから、今から準備するイメージではないでしょう。もう進んでいる流れを上手に生かしていくことだけ考えて。あえて言うなら、「人と一緒にやってみる」実験がオススメです。
今年がもう終わることに対して、ナイーブになりそう。
もっといろいろやれたはずなのに、不完全燃焼で終わることへの憤りを感じてしまうでしょう。でも、あなたは、よく頑張りました。もっとご自身を褒めてよいのです。
【かに座さんの2025年年末やることリスト】
1：お誘いする
2：少し先の予定を立てる
3：体を鍛える
たまには、誘う側に回ってみましょう。
「遊びに来ませんか？」「出掛けませんか？」的に声を掛けると喜ばれるでしょう。すぐに実現しなくても、未来の楽しい約束になります。裏テーマは、トレーニング。筋力を上げて！
【処方箋】
・ペースダウン
やるべきことが多くて、必然的に一人でしゃかりきになって頑張ってきたあなた。
年末は、少しのんびりと誰かと一緒に動くとよいでしょう。予定を合わせるだけで、ああでもない、こうでもないとすり合わせたり、いざ、合流してからも互いにやりたいことが違って、なかなか先に進めなかったりするモタつきが、なんだか懐かしく、楽しめるでしょう。
たわいもないおしゃべり、誰かに聞いてほしかったグチも、心を軽くしてくれるはず。
・運動をする
年末にこっそりとやりたいのは、筋トレと有酸素運動です。
要は、鍛えて、走れ、歩けということ。運動不足を解消し、ダイエットも狙っていきましょう。体を動かす楽しさ、面白さに目覚めて、お正月休み明けに、周囲を驚かせるような変化が起こるかも？
また、運動が日課に入ってくることで、1日のスケジュールもピッと締まります。早寝早起きが実現したり、体力がつくことによって、やりたいことが見つかったり、いいこと尽くめに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)