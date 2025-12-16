ふたご座さんが「幸せな2026年」にするために年末やっておきたいこと！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「2026年のための準備」について解説します。
答えはもう出ているでしょう。
あれはいる、これはいらない、ずっと続けたい、もういいかなって思っている的に。ただ、ハッキリ、引導を渡すまでにはいかないはず。「そのうち、なんとかしよう」と先送りしていそう。
【よくある症状】
ノーと言いにくく、これまでのパターンが崩せません。
同じことの繰り返しだろうなと思いながら出掛けて、やっぱり、退屈するパターンに。また、「そろそろ捨てるかな？」の服や下着をヘビロテしたりしやすいのです。
【ふたご座さんの2025年年末やることリスト】
1：入れ替える
2：メンテナンス
3：丁寧な暮らし
単に捨てるだけでは、ちょっと不安なのです。
代わりを用意しましょう。波長が合わない友達の代わりに別の人に会う約束を入れる、新品に買い替えるなど、置き換えを心掛けて。愛用品のついでに、自分もケアしましょう。
【処方箋】
・新旧チェンジ
古きを捨て、新しきを取りましょう。
よい機会ですから、下着や靴下を全とっかえするなど、気分一新を目指してみましょう。また、使わなくなったコスメやバス用具などを処分してみたり、タオルや寝具を新しくするのもオススメです。ごく身近なところに「新しさ」を取り入れることで、他もちゃんとしたくなるはず。
また、どうしても入れ替えられないものは、お手入れをすればいいのです。修理やクリーニングに出して、出番に備えて。
・おもてなしや贈り物
今年、お世話になった人に感謝の意を示しましょう。
クリスマスや年末がよい口実になるはず。ちょっとした席を設けてみたり、贈り物を用意してみたりすると、親しさが来年につながっていくでしょう。
家族や親友とは、温浴施設などで、ゆっくりと過ごすのもよい考え。のんびりと過ごすことで、思わぬ本音が飛び出したり、夢を語り合えたり、ちょっと特別な体験ができるでしょう。
投資運もバッチリ。気になる銘柄は買いに出て。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
ふたご座さん（5月21日〜6月21日生まれ）の幸せのカルテあなたの2026年の準備は、「選択」です。
答えはもう出ているでしょう。
あれはいる、これはいらない、ずっと続けたい、もういいかなって思っている的に。ただ、ハッキリ、引導を渡すまでにはいかないはず。「そのうち、なんとかしよう」と先送りしていそう。
ノーと言いにくく、これまでのパターンが崩せません。
同じことの繰り返しだろうなと思いながら出掛けて、やっぱり、退屈するパターンに。また、「そろそろ捨てるかな？」の服や下着をヘビロテしたりしやすいのです。
【ふたご座さんの2025年年末やることリスト】
1：入れ替える
2：メンテナンス
3：丁寧な暮らし
単に捨てるだけでは、ちょっと不安なのです。
代わりを用意しましょう。波長が合わない友達の代わりに別の人に会う約束を入れる、新品に買い替えるなど、置き換えを心掛けて。愛用品のついでに、自分もケアしましょう。
【処方箋】
・新旧チェンジ
古きを捨て、新しきを取りましょう。
よい機会ですから、下着や靴下を全とっかえするなど、気分一新を目指してみましょう。また、使わなくなったコスメやバス用具などを処分してみたり、タオルや寝具を新しくするのもオススメです。ごく身近なところに「新しさ」を取り入れることで、他もちゃんとしたくなるはず。
また、どうしても入れ替えられないものは、お手入れをすればいいのです。修理やクリーニングに出して、出番に備えて。
・おもてなしや贈り物
今年、お世話になった人に感謝の意を示しましょう。
クリスマスや年末がよい口実になるはず。ちょっとした席を設けてみたり、贈り物を用意してみたりすると、親しさが来年につながっていくでしょう。
家族や親友とは、温浴施設などで、ゆっくりと過ごすのもよい考え。のんびりと過ごすことで、思わぬ本音が飛び出したり、夢を語り合えたり、ちょっと特別な体験ができるでしょう。
投資運もバッチリ。気になる銘柄は買いに出て。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)