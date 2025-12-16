トヨタ新型「ハイラックス」に期待の声

トヨタは2025年11月10日、10年ぶりに全面刷新を遂げた新型「ハイラックス」のBEVモデルを世界初公開しました。

2026年央の日本導入を前に、販売店からの期待の声に加え、ユーザーの間でも大きな反響が広がっています。

1968年に初代が登場して以来、ハイラックスは半世紀以上にわたり世界中で信頼性と耐久性を武器に愛されてきたピックアップトラックです。

今回新たに発表されたBEV（バッテリー電気自動車）は、9代目ハイラックスに初めて加わる電動モデルとなります。

ボディサイズは全長5320mm×全幅1855mm×全高1800mm、ホイールベース3085mmと堂々たるプロポーションを備えます。

外装は力強いフェンダーと高い地上高を特徴とし、鋭い造形のLEDヘッドライトや「TOYOTA」ロゴ入りガーニッシュ、大型グリルと立体的なバンパーが精悍さと先進性を演出しています。

内装は床下にバッテリーパックを配置することで、フラットで広々としたキャビンを確保。水平基調のインパネに最新デジタルメーターや大型タッチスクリーンを備え、BEVらしい先進的な雰囲気を漂わせます。

パワートレインには前後に高出力タイプのeAxleを搭載し、最高出力144kW（約196馬力）、航続距離300km以上を実現。

駆動方式は4WDで、進化した制御システムにより悪路走破性も維持し、電動化してもハイラックスらしさを失わない設計です。

安全装備の詳細は未発表ながら、トヨタの最新BEV群に準じたパッケージが見込まれています。

さらにFCEV（燃料電池車）モデルの開発も進行中で、欧州やオセアニア市場への2028年以降の投入が予定されています。

日本市場では2026年央にBEVモデルが導入され、アジア市場を皮切りにグローバル展開が進められる見込みです。

販売店からは早くも反響が寄せられています。都内の店舗では「お客さまからは『電動になってもハイラックスらしい力強さが感じられる』という声が多く、従来の魅力が失われていないことに喜ばれています」との声があり、従来の魅力が失われていないことが歓迎されています。

こうした販売店の声に加え、ユーザーからも「力強いフェンダーが印象的」「4WDの悪路走破性が維持されているのは安心」「電動化してもハイラックスらしい走りが期待できる」といった反応が寄せられ、デザイン面や走行性能に対する評価が高まっています。

新型ハイラックスBEVは、電動化時代にふさわしい一台として、今後の市場投入に大きな期待が寄せられています。