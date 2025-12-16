あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第188回】いつも楽しく連載拝見させてもらっております。質問なのですが、じゃいさんはよく自身の著者などでも「レースを見る」ことが大切だとおっしゃっていますが、競馬のレースの見方のコツなどはありますでしょうか？ 負けて強しの馬など見分けるコツなどがあればご教授いただきたいです！

自分は、レースのペースなどを参考にこの位置から届いてるのはすごいな、不利があったから次走期待したいなどと考えてますが、それが的外れなレースの見方のような気もしています。レースの見方を教えてください！！（PN：たかち・男性・会社員）

＊ ＊ ＊

今週は阪神ジュベナイルフィリーズ。配信でも言っていたボーグ丼馬券に。勝ったのはスターアニス。来年のクラッシックで活躍出来るかな？

来週の朝日杯フューチュリティステークスは楽しみ度でいったら今年1番かも！ 1週間予想を楽しも！？

では質問へ。

やはり競馬を予想するにはレースを見るということはとても大切です。まず競馬は陸上の短距離走と違ってレーンがありません。つまり、それぞれの馬がどこを走ろうが自由です。

逃げ馬はいいでしょう。前に馬がいませんから、好きなところを走れます。ところが後方の馬は前に馬がゾロゾロといるわけです。時には進路が見つけられないようなこともあります。俗にいう、前が壁になるとか、詰まるとか、包まれるとかいった状態が起こります。

これが、1度スピードに乗った状態で前が詰まったりすると減速してしまうので、再加速に時間がかかったり、脚を余したまま負けてしまったりということは日常茶飯事です。

前に行く馬も、前半に脚を使ってしまったり、他の馬に競りかけられたり、厳しい展開になって、後半バテたりします。競馬場による枠の有利不利。開催期間による馬場の有利不利。道悪による有利不利。他にもイレこんだり、かかったり、道中の接触、出遅れ、落馬、落鉄、心房細動、鼻出血、などなど、様々なことが起こります。

これらの情報は、紙面上で分かることもありますが、やはりレースを見るとより詳細に分かります。特に着順は紙面上で10着となると大敗に見えますが、これが団子状態での0.2差の10着だと印象は変わります。

僕が過去に高配当を的中させたパターンで1番多いのは、不利などで脚を余して2桁着順で人気を落としてからの巻き返しの馬券じゃないかな？



今週のギャンブル格言【聞いた話は半信半疑でいい。自分の目、足、脳で真実を見つけろ。】





今回の阪神JFのタイセイボーグは前走アルテミスステークスで後方から馬場の悪い内側を差してきての3着。今回は2着のミツカネベネラも出走しています。

レースを見ると強い内容だったのはタイセイボーグでしたが、着順だけ見るとミツカネベネラの方が強いように見えます。しかしみんな競馬上手ですね。タイセイボーグが6番人気、ミツカネベネラが8番人気で単勝オッズは倍以上。

結果はタイセイボーグは3着。ミツカネベネラは12着。僕はこのレースを観たことによってタイセイボーグを3番手評価にすることが出来ました。

最近はSNSなどで色んな情報も飛び交ってますから、本当に皆さん予想力、馬券の買い方のレベルは上がってると思いますね。

とまあこのように、レースを見るのは予想の精度上げるためには不可欠です。決して的外れではありません。多分今までの見方で問題ないと思いますよ。まあそれで必ず当たるということもないのですが。

☆じゃいさんに相談したい悩み事を募集します！ ペンネーム・性別、相談に必要な情報（年齢や職業など）があればそれも明記し、以下アドレスまで相談内容をメールでお送りください。じゃいさんが「ギャンブル的思考」でアドバイスします！

【jay_sodan@shueisha.co.jp】まで！

じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。

【画像】じゃいの今週のギャンブル格言

構成・撮影／キンマサタカ