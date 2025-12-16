“シナモロール”の当りくじが超豪華！ 「冬のカフェ」がテーマのぬいぐるみセットなど登場
サンリオキャラクターズのシナモロールを題材にした「サンリオ 12月シナモロール当りくじ」が、12月19日（金）から、全国の「ローソン」店舗などで発売される。
【写真】何が当たってもうれしい！ 「12月シナモロール当りくじ」景品一覧
■カフェのスタッフに変身
今回登場するのは、「冬のカフェ」をテーマに、カフェのスタッフにふんしたシナモロールや、友だちのみるくをデザインしたグッズを展開する全12等級＋ラストスペシャル賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
目玉の1等は「オーブントースター」で、ホワイトのボディにカップケーキやティーカップなどのイラストをあしらった「冬のカフェ」というテーマにぴったりなアイテムとなっている。
また、表裏でデザインが異なる「レリーフクッション」や、シナモロールのフェイス型ポーチに収納可能な「ブランケット」も展開。
さらに、「マスコット」、「ガラスボウル」、「ポーチ」などのほか、最後の1個を引くと手に入るラストスペシャル賞には、シナモロールとみるくの「ぬいぐるみセット」が用意されている豪華な内容となっている。
