ズラリと並ぶペットボトルを前にした猫ちゃん！ 猫よけどころか、ゆったりもたれて毛づくろいをはじめる
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『水の入ったペットボトルを猫は本当に嫌がるのか？』という猫島のじかんさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
まぁ〜動画のとおり、あれは迷信ですわな。
寧ろめっちゃリラックスしてるし(笑)
ズラリとペットボトルの並んでいる家を見つけた投稿者の猫島のじかんさん。
並んだペットボトルの先頭では猫ちゃんが毛づくろい中でした。水の入ったペットボトルは猫よけとして使われることがありますが、効果は薄いとされています。こちらの猫ちゃんはむしろもたれてリラックスしていますね。
毛づくろいを終え、キリッと立ち上がった猫ちゃんが何をするかというと……
猫島のじかんさんに撫でられに来るのでした。耳をカットしたさくら猫ちゃんですし、人慣れしているのでしょうか。
その後は地面でゴロンゴロン。気持ち良さそうです。
その後は「ニャ〜ン」と鳴いてから猫島のじかんさんの足へスリスリ。マイペースさと人懐っこさが絶妙な猫ちゃんです。
