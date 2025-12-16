3Dプリンターで機械式時計の中身「脱進機」を作ってみた！ 樹脂で作ったヒゲゼンマイは果たしてまともに動くのか!?

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『3Dプリントで脱進機を作ってみた』という十束玩具さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

時計の中身、脱進機。意外と作れそうだったので作ってみました。

ヒゲゼンマイも普通の樹脂で作れたのはビックリですね。

3Dプリントで脱進機を作ってみた

機械式時計の重要部品「脱進機」を、3Dプリンターを使って手作りしたとの動画が投稿されています。“カチカチ”と気持ちいい音がします。

動画では、まず脱進機について解説します。機械式時計の動力であるゼンマイは、そのままでは正確な時間を刻むことができず、また、非常に短い時間しか動作できません。

それを解決するのが「脱進機」という仕組みです。投稿者はガンギ車やアンクル、てんぷといった部品を見よう見まねで設計しました。作業中は仕掛けの巧妙な意図に驚かされてばかりだったそうです。

3Dプリンターで部品を印刷します。一番心配だったのはヒゲゼンマイ。適当な寸法と一般的な樹脂でうまくいくのか不安でした。ですが、実際に印刷した物を触ってみると、意外によくできていました。

組み立てて、実際に動作させてみます。今回のモデルは学習用なので、動力源はありません。手で大歯車を回すと、カチカチと機械式時計のような音がして、軽快に回り始めました。腕をうまく回していけば自重で動作し続けるので、無限に遊ぶことができます。

3Dプリンターで色違いバージョンも製作。緑・青、オレンジの3色を作りましたが、イベントではオレンジばかりが売れたそうです。

電気を使わない機構には、ロマンを感じさせるものがあります。動作しているところを見たい方はぜひ、動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

樹脂で作れるもんなんだ……

おおおおお

格好いい……

すげえ・・・！

音が気持ちいいね

文／高橋ホイコ