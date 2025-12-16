２０２５年も残すところあと半月。



年の瀬が近づく中、いま気になる話題について街のみなさんにお話を聞いてきました。



（急式アナウンサー）「２０２５年も残りわずかです。あなたにとってことしはどんな漢字が当てはまるでしょうか？私は変化の“変”です。５年ぶりにアナウンス部に復帰し、それによって生活もちょっぴり変わりましたということで変化の“変”です」



『ことしもあとわずか あなたの“ことしの漢字”は？』





（恵庭市在住）「“考”えるです。ことしはいろいろと人生というか、自分の生き方や考え方について非常に考えさせられた１年だった。あっという間に過ぎて年末がきてしまった」（札幌市在住）「“孫”です。ことしは孫が生まれまして初孫。私は札幌だけど娘が千歳なので、いまのところ２週間に１回くらい（会いに行っている）。すごく小さくて可愛い。いましか見られない顔が見られるので、いまだけ少し頻繁に行かせてもらっています」１年の世相を漢字一文字であらわす「今年の漢字」が１２日に発表され、２０２５年は「熊」に決まりました。ここ５年はこのような漢字が選ばれていて、「熊」という一文字は３１年で初めて選ばれたということです。街のみなさんの中には、２０２５年の１年で急式アナウンサーと同じように環境に変化があったという方もー（札幌市在住）「節目で仕事を辞めたので、節目の“節”。ホッとしています。友だちと会ったりコンサートや紅葉を見に行った。（今後は）趣味やゆっくりのんびりしたい」（札幌市在住）「私がことしを表す漢字一文字は“北”です。４月から転勤で北海道にやってまいりました。富良野・小樽・帯広に行ったりしていろいろな経験ができたので、北海道が好きになった１年ということで。（一番感動したのは）回転寿司の寿司のネタの大きさ。そこに驚きを感じました。（来年は）スタンプラリーとかで北北海道１周。車も納車したばかりで北海道をさらに開拓したい」中にはこんな漢字を選んだ方もー（江別市在住）「“耐”えるの一文字です。陸上をずっとやっていて、いざ仕事を始めたら（股関節が）痛くて病院に行きました。股関節の手術をして（４月から３か月間）動けなかったことや、やりたいことができなかったので耐えるという文字になりました。（手術後は）家族と一緒に過ごせる時間が増えて、私的には全然苦ではないけど、ステキな時間だったと思います」家族の大切さが改めてわかり、けがの功名だったということです。そして２０２５年の１年、充実して過ごした方もー（札幌市在住）「推し活の”推”すです。超特急を１３年間くらい推していて。ツアーがあったら日本全国飛び回って、（年間）１００万円以上にはなっている…年間で考えたら考えたくない」（急式アナウンサー）「あなたにとって推し活とは？」（札幌市在住）「人生です」２０２５年、みなさんはどんな１年でしたか？