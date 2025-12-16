【YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC】OSAKA PINK 4−3 OSAKA BLUE（12月14日／ヨドコウ桜スタジアム）

【映像】山口が鬼ブロック→本田が絶叫

元日本代表のMF本田圭佑とMF山口蛍が、柿谷曜一朗の引退試合のラストプレーで熱すぎる攻防を繰り広げた。ガチな一幕が話題となっている。

12月14日の「YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC」では、OSAKA PINK（セレッソ大阪勢が中心）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪勢が中心）が激突。計7ゴールが生まれる乱打戦となった試合は、主役の2ゴール・1アシストの活躍もあり4−3でOSAKA PINKが勝利した。

OSAKA BLUEの選手兼監督を担った本田は、柿谷本人の要望に応えてガチモードを貫徹。前半3分に先制ゴールを挙げたほか、強烈なミドルシュート、強度の高いプレスなどで試合を盛り上げた。

後半は一度ベンチに退いた本田だったが、ラスト10分で再びピッチへ。すると4−3でOSAKA PINKが1点リードのまま、後半アディショナルタイムに突入する。終了のホイッスルが鳴りそうな雰囲気の中、OSAKA BLUEがチャンスを迎える。

クロスボールがゴール前に上がると、ペナルティーエリア内の本田が左足でトラップし、すぐさま右足でシュート。GKやDF陣も逆を突かれて同点ゴールが決まったかに見えたその瞬間、しかし山口蛍が驚異的なスピードで戻る。そして、なんとスライディングでシュートをブロックし、ゴールネットを揺らすのを阻止した。

「良い終わり方だった」の声も

シュートを阻止された本田は「ちくしょう！」と言わんばかりの大きなリアクションを見せ、顔に手を当てて悔しがる姿を見せた。一方の山口は、チームの勝利を決定づけるビッグプレーに両手を挙げて大歓喜。この直後に試合終了のホイッスルが鳴った。

引退試合のラストを飾った「本田vs蛍」の熱すぎるプレーに、ABEMAコメントやSNSは大盛り上がり。ブロックに対しては「蛍が最後守ったー」「さすが山口蛍！」「蛍ナイス！」「鬼ブロックで試合終了」「最後の蛍のカバーやばすぎ！」「やっぱり蛍すげ〜」「ナイスディフェンス」と、神ブロックを称賛する声が殺到した。

一方、本田の熱すぎるリアクションには、「この悔しがり方がガチ度を象徴」「本田が悔しそう」「めっちゃ悔しがってる」といったコメントが並んだ。「本田vs蛍の熱い戦い」「最後蛍が止めて終わるの凄いな」「良い終わり方だった」「ガチ試合だった」など、引退試合では珍しい最後まで勝負にこだわった両チームの姿勢を称える声が相次いだ。

（ABEMA／柿谷曜一朗 引退試合）

