NGT48大塚七海、青ビキニショット＆オトナなランジェリー姿を初披露 1st写真集の先行カット第2弾が解禁
アイドルグループ・NGT48の大塚七海が、2026年2月13日に『NGT48 大塚七海1st写真集（仮）』を発売する。このほど先行カット第2弾が解禁。新潟・佐渡島を舞台に撮影された爽やかな青ビキニショットや、初挑戦となるランジェリー姿など、これまでにない表情が収められている。
【写真】健康的な美ボディ！青ビキニショットを公開した大塚七海
NGT48のメンバーとして、11thシングル「希望列車」でWセンターの一人を務めるなど、グループの顔として活躍中の大塚。今回公開されたのは、新潟・佐渡島の海の桟橋での爽やか＆鮮やかな青ビキニショットや、大塚自身初挑戦となったランジェリーカットなど、計5点。
優しく微笑む健康美あふれる水色、オトナの色気漂う黒のランジェリーと、それぞれ異なる魅力を放つカットや、早朝に撮影した浴衣に眼鏡姿の“寝起き”感のあるナチュラルな姿も。また撮影には自身のカメラも持参し、空いた時間に撮影も。写真集のどこかに大塚の撮影したカットも使われる予定だ。今回の撮影に際し、自身も積極的にアイデアを出して取り組んだ、まさに大塚の気持ちが詰まった一冊となっている。
なお、写真集公式Xでは、写真集の最新情報のほかに、撮影時のメイキングカットなどを随時更新中。また、発売を記念して2026年2月22日、23日には東京で、2月28日には地元・新潟で、大塚登壇のお渡し会イベントも開催される。
